Прививочная кампания в России идет полным ходом. В ближайшие дни во многих регионах страны сотрудники, которые не получили первый компонент вакцины от COVID-19, не смогут выйти на работу. Их отправят в неоплачиваемый отпуск. Эпидемиологи и иммунологи очень много рассказывают о том, как действуют препараты, кому их вводить не стоит, а кому они жизненно необходимы. Но вопросов меньше не становится. На самые актуальные из них ответила главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова в сообществе
Елена Хорькова
Эпидемиология
Главный внештатный эпидемиолог Ленинградской области
Чем отличаются антитела после болезни и после вакцины? Почему говорят, что вакцина защищает лучше?
Особых различий в антителах после заболевания и после вакцинации нет. Естественные антитела в большей своей степени защищают на протяжении пяти месяцев. В зависимости от тяжести течения заболевания у кого-то антитела могут выработаться, а у кого-то — нет, у кого-то — достаточно сильные, у кого-то — слабые. То есть, при заболевании антитела очень индивидуальны.
Мы привили достаточно большое количество людей. Заболевшие после вакцинации есть. Не всегда это те, кто получил оба компонента. Всего заболевших около 3000 человек, а привито 330 тысяч в Ленинградской области. То есть вероятность заразиться менее одного процента. Привитые легче переносят заболевание, если уже успели образоваться антитела.
Ослабляет ли вакцина иммунитет?
Говорить о том, что иммунитет ослабнет, и человек не сможет бороться с любой инфекцией, мы не можем. Однако стоит понимать, что организм тратит силы на то, чтобы встретить чужеродный агент, выработать антитела против него. Поэтому мы советуем в течение трех дней не ходить в баню, не употреблять алкоголь, меньше контактировать — уменьшить нагрузку на организм. Мы десятилетиями делаем различные прививки, иммунитет не страдает.
Является ли низкий уровень антител показанием к ревакцинации?
Мы не знаем, какой уровень антител высокий, а какой — низкий. Вакцинальные антитела защищают. Повторная вакцинация рекомендована через шесть месяцев в той же дозировке, чтобы поддерживать иммунный ответ, потому что сейчас сохраняется высокий риск встретиться с вирусом. Появляются новые штаммы, что мешает нам полноценно бороться с болезнью. Когда достигнем популяционного иммунитета в 60 процентов, ревакцинация может и не потребоваться, или изменится интервал с полугода до года или двух.
Сколько времени потребуется для выработки коллективного иммунитета?
Если вакцинация будет идти такими же темпами, а она увеличилась в четыре раза за прошедшее время, первый компонент мы привьем 60 процентам населения к концу октября. Второй компонент смогут ввести до февраля 2022 года.
Комментарии1