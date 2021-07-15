Чем отличаются антитела после болезни и после вакцины? Почему говорят, что вакцина защищает лучше?

Особых различий в антителах после заболевания и после вакцинации нет. Естественные антитела в большей своей степени защищают на протяжении пяти месяцев. В зависимости от тяжести течения заболевания у кого-то антитела могут выработаться, а у кого-то — нет, у кого-то — достаточно сильные, у кого-то — слабые. То есть, при заболевании антитела очень индивидуальны.

Мы привили достаточно большое количество людей. Заболевшие после вакцинации есть. Не всегда это те, кто получил оба компонента. Всего заболевших около 3000 человек, а привито 330 тысяч в Ленинградской области. То есть вероятность заразиться менее одного процента. Привитые легче переносят заболевание, если уже успели образоваться антитела.