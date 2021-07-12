Многие из тех, кто отказывается делать вакцину против COVID-19, в качестве аргумента используют отговорку, мол, как можно колоть себе то, что до сих пор не прошло клинических испытаний? Действительно, для некоторых российских препаратов испытания еще не завершены. Можно ли их использовать? Ответила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова в сообществе
«На сегодняшний день, все вакцины прошли необходимые клинические испытания. Они выпущены в гражданский оборот. Надо понимать, что без проведения клинических исследований в оборот вакцине не поступают. Другое дело, что вакцина «Спутник V» уже прошла все три стадии испытаний. По ней сейчас проходят мини-стадии. Изучают возможность прививать «Спутником V» детей до 18 лет, кормящих женщин и тех, у кого есть заболевания, которые сейчас считаются противопоказанием к вакцинации.
ЭпиВакКорона и КовиВак сейчас на стадии изучения. Но это не означает, что они не прошли клинических испытаний. Сейчас их исследую для того, чтобы расширить перечень групп, в которых разрешено применение».
Волнует людей и еще один вопрос, стоит ли дожидаться вакцины Pfizer/BioNTech? Есть ли вероятность, что в ближайшее время она появится в прививочных пунктах? Пока страждущих порадовать нечем. В России используются только российские вакцины, и их достаточно, чтобы закрыть потребность в формировании коллективного иммунитета.
«У всех вакцин итог один — защита людей от тяжелых случаев заболевания и летального исхода, — уверена Елена Хорькова. — Когда появится возможность обмена между разными странами вакцинами от ковид, то появятся и иностранные препараты в обороте».
Кстати
Ученые из
«Мы исследовали сыворотки крови людей, получивших одну дозу Pfizer или AstraZeneca, и обнаружили, что они практически не подавляли дельта-штамм», — говорят ученые.
Другое исследование, проведенное уже в Великобритании, показало, что одна доза Pfizer или AstraZeneca защищает от дельта-штамма на 33 процента. А вот после повторной прививки степень защиты составляет уже 88 и 60 процентов соответственно.
Кроме того, исследователи озвучили тревожные данные: дельта-штамм в четыре раза менее чувствителен к антителам, вырабатываемым после прививки или выздоровления после варианта альфа. Но в любом случае, даже такая защита — лучше, чем совсем никакой.
Разработчики «Спутник V» тоже оценили эффективность нашей вакцины против дельта-штамма. Оказалось, она действительно снижается — но лишь до 90 процентов, если человек успел пройти полный курс вакцинации.
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