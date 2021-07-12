Многие из тех, кто отказывается делать вакцину против COVID-19, в качестве аргумента используют отговорку, мол, как можно колоть себе то, что до сих пор не прошло клинических испытаний? Действительно, для некоторых российских препаратов испытания еще не завершены. Можно ли их использовать? Ответила главный эпидемиолог Ленинградской области Елена Хорькова в сообществе «Минус коронавирус» .

«На сегодняшний день, все вакцины прошли необходимые клинические испытания. Они выпущены в гражданский оборот. Надо понимать, что без проведения клинических исследований в оборот вакцине не поступают. Другое дело, что вакцина «Спутник V» уже прошла все три стадии испытаний. По ней сейчас проходят мини-стадии. Изучают возможность прививать «Спутником V» детей до 18 лет, кормящих женщин и тех, у кого есть заболевания, которые сейчас считаются противопоказанием к вакцинации.

ЭпиВакКорона и КовиВак сейчас на стадии изучения. Но это не означает, что они не прошли клинических испытаний. Сейчас их исследую для того, чтобы расширить перечень групп, в которых разрешено применение».