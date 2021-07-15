В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Кто-то записывается на прививку из-за страха потерять работу, а кто-то испугался новых мутаций вируса. Прививочная кампания породила множество шуток о прививках. Мемы «гуляют» по соцсетям. «Вконтакте» можно увидеть много смешных картинок, в «Твиттере» — язвительные высказывания популярных пользователей, в «ТикТоке», конечно же, видеоролики.

Так, в соцсети «Вконтакте» авторы мемов обыгрывают всем известные советские фильмы. Например, героинями одной из шуток стали Раиса Захаровна и Надя из картины «Любовь и голуби».