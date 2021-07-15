мемы про вакцинацию от коронавируса
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vk.com

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Кто-то записывается на прививку из-за страха потерять работу, а кто-то испугался новых мутаций вируса. Прививочная кампания породила множество шуток о прививках. Мемы «гуляют» по соцсетям. «Вконтакте» можно увидеть много смешных картинок, в «Твиттере» — язвительные высказывания популярных пользователей, в «ТикТоке», конечно же, видеоролики.

Так, в соцсети «Вконтакте» авторы мемов обыгрывают всем известные советские фильмы. Например, героинями одной из шуток стали Раиса Захаровна и Надя из картины «Любовь и голуби».

Фото №1 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
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соцсети

Тема зарубежных вакцин тоже не дает покоя авторам мемов — пользователи активно шутят про «Пфайзер», «Спутник» и надоевшую многим жару.

Фото №2 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
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соцсети

Уже всем известно, что без сертификата о вакцинации и QR-кода вход во многие столичные рестораны закрыт. Возможно, эту идею скоро подхватят и регионы. Конечно же, такой инфоповод не мог не стать «мемной» темой.

Фото №3 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

Пользователи «Вконтакте» нашли и плюсы в отсутствии прививочного сертификата. Например, парни могут хорошо экономить на свиданиях.

Фото №4 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

В Петербурге наблюдательные жители заметили парня, за ухом у которого почему-то был шприц. Его фото быстро облетели паблики во «Вконтакте». Юноша, конечно же, хочет скорее привиться или подарить вакцину нуждающимся, решили пользователи соцсети!

Фото №5 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

Еще одна тема для шуток — это последствия вакцинации. После прививки можно заболеть чем-то неизвестным, впасть в депрессию, и, конечно же, стать мутантом.

Фото №6 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

Обыгрывают пользователи и само слово «прививка».

Фото №7 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

Новости с высказываниями вирусологов уже не первых год висят в топах. Эксперты говорят о важности прививок, о последствиях ковида, о противопоказаниях…чем не повод создать мем?

Фото №8 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
соцсети

Много высказываний про вакцинацию и прививки в «Твиттере». Пользователи этой соцсети, в основном, поддерживают массовую вакцинацию. Некоторые высказывания выглядят весьма язвительно.

Фото №9 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
twitter.com

Пользователи к новой «мемной теме» добавляют уже «вечнозеленый» мем с Жириновским. Результат — много лайков и репостов.

Фото №10 - «Я не одна, я со «Спутником»: посмотрите, как шутят о прививках в соцсетях
Фото
twitter.com

Не могли обойти стороной тему «Спутника V» и прививок пользователи «ТикТока». Они снимают шуточные ролики, обыгрывая мифы о прививках и последствиях вакцинации. Получается забавно — смотрите сами.

Источник
tiktok.com
Источник
tiktok.com

«Доктор Питер» уже публиковал первую подборку мемов о коронавирусе. Посмотрите, как шутили про ущемленные права непривитых, сертификатах вакцинации и мотивации записаться на «Спутник».

Софья Хромова