Еще одним поводом для шуток стала аномальная жара в центральной России и в Петербурге. Мемы про жару — это отдельный вид творчества.

Пожалуй, одной из самых из самых эстетичных стала новая работа петербургского художника Вадима Соловьёва. «Психея с помощью напольного вентилятора „Вихрь М“ пытается привести в чувства изрядно размякшего от питерской жары Амура».