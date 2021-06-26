Массовая принудительная вакцинация невозможна. Об этом заявляют российские власти, но регионы один за другим вводят новые ковидные правила. В Москве в ресторан и кафе можно только привитым и с QR-кодом, в отели курортов Краснодарского края и Карелии пустят только с сертификатом о вакцинации, вновь привившимся раздают машины и дарят айфоны, на зависть смельчакам, вакцинировавшимся в начале года. Шквал этих сообщений стал причиной очередей за прививками, так что в некоторых регионах они стали заканчиваться, вдохновили сетевых сатириков и юмористов. По Интернету гуляют десятки мемов о вакцинах и «принудиловке», возмущающей немалое число россиян.
«Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они… Третьей волны нет, но индийский штамм нас накрыл, но в России ситуация улучшается, но ухудшается, но у нас кэшбек, поэтому вакцинируйтесь, чтобы снять маски, которые всё равно нужно носить, но необязательно, хотя и обязательно… «, — иронизирует звезда Comedy Гарик Харламов.
Детально в Сети разобрали и вызвавшее мощный резонанс яркое выступление актера Егора Бероева, который вышел на сцену на вручении премии «Тэфи» с желтой звездой Давида на пиджаке и сравнил обязательную вакцинацию с Холокостом. Одни называют его Егором Героевым, а другие иронично — «звездой ковида».
«Вот когда заболеете, к врачам обращаться вам точно не стоит! Рассосется! Бероев поможет!» — напутствуют антипрививочников в соцстетях.
Если непривитый нарцисс лезет в ресторан, он приносит чужие жизни в жертву собственному гонору и невежеству. И общество обязано ему это запретить
Еще одним поводом для шуток стала аномальная жара в центральной России и в Петербурге. Мемы про жару — это отдельный вид творчества.
Пожалуй, одной из самых из самых эстетичных стала новая работа петербургского художника Вадима Соловьёва. «Психея с помощью напольного вентилятора „Вихрь М“ пытается привести в чувства изрядно размякшего от питерской жары Амура».
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