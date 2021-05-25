Сложно, дорого и мало
В отличие от «Спутника V» и «ЭпиВакКороны» чумаковская вакцина содержит убитый коронавирус. В ее производстве используется классический подход — вакцина состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи бетапропиолактона. Это старая технология - первая инактивированная вакцина против вирусной инфекции, а именно против гриппа, была создана еще в 1936 году. Но в производстве очень сложная и требует больших финансовых затрат (поэтому в гражданский оборот сегодня выпущено всего несколько небольших партий). Подобные инактивированные вакцины уже созданы в Китае, ту же технологию используют в Индии. Принцип создания один, говорят российские разработчики, но есть отличия в деталях, а они держатся в секрете.
О «КовиВаке» говорят как о самом мягком и безопасном препарате из всех имеющихся российских вакцин. Разработчики заявляют, что вакцина подойдет тем, кто входит в группу риска (пожилым людям и с хроническими заболеваниями), а иммунитет продлится 8 месяцев, а то и год. Кроме того, «КовиВак» планируют использовать для ревакцинации, чтобы поднять падающий уровень антител.
Но, несмотря на свою «мягкость», «КовиВак» имеет целый ряд противопоказаний. Ее нельзя вводить тем, у кого наблюдалась серьезная поствакцинальная реакция или осложнение на любую предыдущую вакцинацию (к ним относятся температура выше 40 градусов, отек, гиперемия, шокоподобное состояние, судороги), а также людям с тяжелой аллергией, проявляющейся в виде анафилактического шока, отека Квинке, экземы.
Привиться этим препаратом не могут дети до 18 лет, беременные женщины и кормящие матери. В качестве временных противопоказаний называют лихорадку и острые формы инфекционных и других видов заболеваний. В этом случае прививаться «КовиВаком» можно через две-четыре недели после выздоровления.
В ближайшие недели Минздрав выдаст разрешение на проведение третьей фазы испытания. Ученые планируют исследовать препарат на добровольцах старше 60 лет и людях с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
Самые необычные реакции на прививку
С конца апреля этого года «КовиВаком» можно было привиться в поликлиниках Московской области. Интересно, что в самой Москве вакцины в свободном доступе не было. Получить прививку в столице можно было только платно (цена вопроса составляла около 10 тысяч рублей), в одном медицинском центре, записавшись на месяц вперед. В конце апреля «КовиВак» привезли и в Ленобласть. Повезло, к примеру, жителям поселка Бугры, которые одни из первых в стране получили возможность привиться чумаковским препаратом, но партии были настолько малы, что быстро закончились.
В
- Спрос на «КовиВак» очень большой и многие ждали именно эту вакцину. Плюсов у вакцины много. Это и проверенная десятилетиями классическая технология инактивации вируса, и безупречная репутация института Чумакова, который производит инактивированные вакцины с середины 20 века и экспортирует вакцины по линии ВОЗ (вакцины от полиомиелита и вируса желтой лихорадки). Кроме того, вакцина легко переносится — судя по более чем 200 отзывам, после «Ковивака» практически никогда не бывает подъема температуры или головной боли, - рассказывает молекулярный биолог и администратор
Самые необычные симптомы, которые отмечают участники группы, - это «странный металлический привкус во рту», «мурашки по коже» и «дикий жор вторые сутки». В остальном все вполне безобидно.
Привившиеся «КовиВаком» рассказывают о своих ощущениях после вакцины:
«После укола легкий дурман в голове и слабость. Дневной сон помог. Больше никаких последствий».
«Второй день сильная слабость, уже в 16-00 невыносимо хочется спать. И слегка ломает. Но температуры нет. При этом иммунитет крепкий, человек без хроники».
«Хронический тонзиллит. Приличная боль в месте укола, помимо этого весь день чувствовала себя хорошо, к вечеру слабость и ломота в мышцах».
«Хронических заболеваний нет. Первый день. Температуры нет, но есть озноб, состояние как при легкой простуде».
«Через час после вакцинации неприятно тянули вены или сухожилия на руках. Сейчас головокружение и небольшой шум в ушах. Ощущение горячей головы, но температура в норме».
«Не сильные, но неприятные ощущения сзади у основания черепа, слабость и небольшая ломота в руках».
«На третий день утром обнаружила покраснения на одной руке и на животе, типа крапивницы. Чешутся».
"Симптомы недомогания отсутствуют, кроме болезненных ощущений в месте укола спустя сутки".
В государственном
«Не надо хвастаться уровнем антител»
Но, похоже, людей волнует больше даже не реакция на прививку, а уровень антител.
- Пока антитела появились не у всех даже после второй прививки «КовиВаком», но вакцинация только началась и времени прошло мало, нужно просто подождать 40 дней, - говорит молекулярный биолог Алена Макарова. - Замечено, что если человек ранее уже болел COVID-19, то антитела IgG к спайк-белку появляются уже после первой прививки "Ковивак", то есть наблюдается «прайм-буст» и мы можем говорить о том, что вакцина работает.
Некоторые сделали две дозы «КовиВака» спустя короткое время после «Спутника» и теперь с азартом наблюдают, как день от дня растут их антитела: 3.8, 9.5, 20.7, 26.8 в единицах самой популярной тест-системы Diasorin.
Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов считает, что проверять антитела после вакцинации не стоит. «Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину, -
Где привиться в Петербурге
Первую партию «КовиВака» в Петербург привезли 24 мая. Всего на фармбазу поступило 9360 комплектов доз. Пока вакцина доехала до поликлиник только в трех районах Петербурга — Невском, Московском и Красногвардейском. В комздраве обещают, что с четверга, 27 мая, уже все пункты вакцинации начнут прививать «Ковиваком».
Записаться на вакцинацию можно любым способом: по телефону пункта вакцинации, по единой линии по борьбе с COVID-19 «122», через портал Госуслуги или портал «Здоровье петербуржца».
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