Самые необычные реакции на прививку

С конца апреля этого года «КовиВаком» можно было привиться в поликлиниках Московской области. Интересно, что в самой Москве вакцины в свободном доступе не было. Получить прививку в столице можно было только платно (цена вопроса составляла около 10 тысяч рублей), в одном медицинском центре, записавшись на месяц вперед. В конце апреля «КовиВак» привезли и в Ленобласть. Повезло, к примеру, жителям поселка Бугры, которые одни из первых в стране получили возможность привиться чумаковским препаратом, но партии были настолько малы, что быстро закончились.

В телеграмм-группе (сейчас в ней состоит около семи тысяч человек), посвященноой вакцинации «КовиВаком», участники рассказывают, как обращались в институт Чумакова с просьбой включить их в третью фазу клинических исследований, как ловили вакцину по всей области, объезжая поликлиники Долгопрудного, Истры, Балашихи...

- Спрос на «КовиВак» очень большой и многие ждали именно эту вакцину. Плюсов у вакцины много. Это и проверенная десятилетиями классическая технология инактивации вируса, и безупречная репутация института Чумакова, который производит инактивированные вакцины с середины 20 века и экспортирует вакцины по линии ВОЗ (вакцины от полиомиелита и вируса желтой лихорадки). Кроме того, вакцина легко переносится — судя по более чем 200 отзывам, после «Ковивака» практически никогда не бывает подъема температуры или головной боли, - рассказывает молекулярный биолог и администратор чата Алена Макарова.

Самые необычные симптомы, которые отмечают участники группы, - это «странный металлический привкус во рту», «мурашки по коже» и «дикий жор вторые сутки». В остальном все вполне безобидно.

Привившиеся «КовиВаком» рассказывают о своих ощущениях после вакцины:

«После укола легкий дурман в голове и слабость. Дневной сон помог. Больше никаких последствий».

«Второй день сильная слабость, уже в 16-00 невыносимо хочется спать. И слегка ломает. Но температуры нет. При этом иммунитет крепкий, человек без хроники».

«Хронический тонзиллит. Приличная боль в месте укола, помимо этого весь день чувствовала себя хорошо, к вечеру слабость и ломота в мышцах».

«Хронических заболеваний нет. Первый день. Температуры нет, но есть озноб, состояние как при легкой простуде».

«Через час после вакцинации неприятно тянули вены или сухожилия на руках. Сейчас головокружение и небольшой шум в ушах. Ощущение горячей головы, но температура в норме».

«Не сильные, но неприятные ощущения сзади у основания черепа, слабость и небольшая ломота в руках».

«На третий день утром обнаружила покраснения на одной руке и на животе, типа крапивницы. Чешутся».

"Симптомы недомогания отсутствуют, кроме болезненных ощущений в месте укола спустя сутки".

В государственном лекарственных препаратов говорится, что побочные реакции могут появиться в первые трое суток после инъекции: «Не исключено также развитие аллергических реакций, синкопальных состояний (реакция на процедуру введения препарата) и увеличение лимфоузлов. Не исключено присоединение острых (например ОРВИ и т. п.) или обострение хронических инфекционных заболеваний из-за временного напряжения иммунитета на фоне вакцинации».

«Не надо хвастаться уровнем антител»

Но, похоже, людей волнует больше даже не реакция на прививку, а уровень антител.

- Пока антитела появились не у всех даже после второй прививки «КовиВаком», но вакцинация только началась и времени прошло мало, нужно просто подождать 40 дней, - говорит молекулярный биолог Алена Макарова. - Замечено, что если человек ранее уже болел COVID-19, то антитела IgG к спайк-белку появляются уже после первой прививки "Ковивак", то есть наблюдается «прайм-буст» и мы можем говорить о том, что вакцина работает.

Некоторые сделали две дозы «КовиВака» спустя короткое время после «Спутника» и теперь с азартом наблюдают, как день от дня растут их антитела: 3.8, 9.5, 20.7, 26.8 в единицах самой популярной тест-системы Diasorin.

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов считает, что проверять антитела после вакцинации не стоит. «Например, ни в Германии, ни в США вы не сможете сдать тест на антитела. Для этого вам надо пройти длинную дорогу, ваш лечащий врач должен обосновать причину, - он в интервью «Известиям». - Поэтому уровень антител не является предметом обсуждения среди неспециалистов. И это правильно. Если препарат прошел клиническое испытание, получил регистрационное свидетельство и врач согласовал применение, то это все. И не надо хвастаться уровнем антител. Можно прочитать целую лекцию о том, какие бывают антитела. Кроме того, сейчас в России зарегистрировано около 200 тест-систем, и они разные. Это неоднозначная история. Антитела определять гораздо проще, чем другие части иммунитета. А ведь есть еще и клеточный. Однако сегодня отсутствуют адекватные быстрые методы определения клеточного иммунитета, сейчас только-только с этим разбираются».

Где привиться в Петербурге

Первую партию «КовиВака» в Петербург привезли 24 мая. Всего на фармбазу поступило 9360 комплектов доз. Пока вакцина доехала до поликлиник только в трех районах Петербурга — Невском, Московском и Красногвардейском. В комздраве обещают, что с четверга, 27 мая, уже все пункты вакцинации начнут прививать «Ковиваком».

Записаться на вакцинацию можно любым способом: по телефону пункта вакцинации, по единой линии по борьбе с COVID-19 «122», через портал Госуслуги или портал «Здоровье петербуржца».