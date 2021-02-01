Четвертую и пятую российские вакцины от коронавируса создадут петербургские ученые. Клинические испытания начнутся в этом году

В России в этом году проведут клинические испытания еще двух отечественных вакцин от новой коронавирусной инфекции. Одна из них, разработанная в НИИ вакцин и сывороток (ФМБА) сейчас проходит доклинические исследования, клинические начнутся летом. Клинические испытания пятой вакцины, разработанной на площадке Института экспериментальной медицины в Петербурге, планируют начать в конце 2021 года.

Клинические испытания пятой российской вакцины от коронавируса, созданной на основе живой вакцины от гриппа, начнутся в конце 2021 года, сообщил в эфире телеканала "Доктор" вице-президент РАН Владимир Чехонин. Препарат разработан на площадке Института экспериментальной медицины в Петербурге совместно с компанией "Биокад".

А на лето запланировано начало клинических испытаний четвертой вакцины - тоже от петербургского НИИ (НИИ вакцин и сывороток). Сейчас препарат проходит доклинические исследования, клинические испытания, вероятно, начнутся в июле, сообщила в эфире телеканала "Доктор" первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева.

По ее словам, препарат будет использовать "иммунологическую память", станет опираться не только на гуморальный ("антительный"), но и на клеточный иммунитет, что даст возможность защититься от будущих мутаций, которым подвергается вирус, - сообщает "Интерфакс".

На сегодняшний день в России есть 3 вакцины от новой коронавирусной инфекции. Регистрация вакцины от Центра им Чумакова под названием "КовиВак" ожидается в середине февраля, первый выпуск - в конце марта, заявила Татьяна Голикова.