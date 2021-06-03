Российские ученые выявили еще одно страшное последствие COVID-19.

Так же, следы АПФ2 обнаружили на поверхности нейронов и глиальных клеток в головном мозге. Это может привести к серьезным поражениям мозга — острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии (редкое тяжелое заболевание, которое раньше считалось возможным осложнением гриппа у детей до 4 лет), энцефалита и менингита.

Наиболее частым же последствиями COVID-19 называют головную боль, головокружение, мышечную боль, нарушение вкуса и обоняние, тремор рук.

Влияние на головной мозг не единственное неожиданное и серьезное осложнение. Пациенты, пережившие новую коронавирусную инфекцию, часто жалуются на выпадение волос, упадок сил, невозможность сосредоточиться, проблемы с пищеварением, одышку, проблемы с нервами и с зубами.