Российские ученые выявили еще одно страшное последствие COVID-19.

Не только головная боль, головокружение и нарушения вкуса и обоняния. Ученые Ульяновского государственного университета выяснили, что последствия действия коронавируса на мозг человека куда серьезнее, чем предполагалось ранее. Исследованием руководил невролог, профессор Виктор Машин. Он занимается реабилитацией пациентов, которые перенесли COVID-19. Что же удалось обнаружить исследователям?
Коронавирус проникает в клетки человека при помощи рецептора АПФ2 (АСЕ2).
«Мы не исключаем, что развитие дыхательной недостаточности, которая сопровождает новую коронавирусную инфекцию, связано не только с воспалением в нижних дыхательных путях, но и с поражением дыхательного центра в стволе головного мозга», — объяснил Виктор Машин.
Так же, следы АПФ2 обнаружили на поверхности нейронов и глиальных клеток в головном мозге. Это может привести к серьезным поражениям мозга — острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии (редкое тяжелое заболевание, которое раньше считалось возможным осложнением гриппа у детей до 4 лет), энцефалита и менингита.
Наиболее частым же последствиями COVID-19 называют головную боль, головокружение, мышечную боль, нарушение вкуса и обоняние, тремор рук.
Влияние на головной мозг не единственное неожиданное и серьезное осложнение. Пациенты, пережившие новую коронавирусную инфекцию, часто жалуются на выпадение волос, упадок сил, невозможность сосредоточиться, проблемы с пищеварением, одышку, проблемы с нервами и с зубами.
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