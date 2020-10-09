Выпадение волос и жжение в стопах. Переболевшие COVID-19 жалуются на необъяснимые последствия болезни

Перенесшие коронавирусную инфекцию сообщают о нетипичных симптомах после болезни, которые выходят за рамки официальных списков, выпущенных центрами по контролю и профилактике заболеваний. Среди них, например, выпадение волос, жжение на стопах, онемение тела и лица, странные запахи.

Пациенты, переболевшие COVID-19, описывают после выздоровления разные нетипичные симптомы, которые до болезни не испытывали. Некоторые из них сохраняются в течение нескольких месяцев после выписки. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на доцента Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт, которая изучает долгосрочные последствия коронавирусной инфеекции.

Так, жительница штата Иллинойс Джули рассказала, что у нее было странное ощущение жжения на стопах ног — как будто она ходила по углям. Через 2 недели после выписки из стационара она также начала замечать странные провалы в памяти — к примеру, забывала номера телефонов, которые раньше вспоминала без усилий. А летом у нее начали "выпадать клочьями" волосы.

Список уже известных постковидных симптомов разнообразен и связан с работой разных органов и систем организма. Переболевшие жалуются на выпадение волос, высыпания на коже, проблемы с сердцем, повышенную тревожность, трудности с концентрацией внимания, бессонницу, онемение части тела и лица, нечеткое зрение, они чувствуют странные запахи и вкусы, которые никуда не исчезают. Одна из женщин, к примеру, рассказала о появляющемся запахе серы.

- Ранее, во время пандемии, большая часть медицинских усилий была сосредоточена на поддержании жизни тяжелых пациентов и освобождении переполненных больниц. Но теперь растет потребность в исследованиях долгосрочного здоровья тех, кто выжил после вируса, но, похоже, не полностью выздоровел, - сказала Натали Ламберт.

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