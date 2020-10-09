Выпадение волос и жжение в стопах. Переболевшие COVID-19 жалуются на необъяснимые последствия болезни

Выпадение волос и жжение в стопах. Переболевшие COVID-19 жалуются на необъяснимые последствия болезни14:28, 09.10.2020 / Верcия для печати / 4 комментария
Перенесшие коронавирусную инфекцию сообщают о нетипичных симптомах после болезни, которые выходят за рамки официальных списков, выпущенных центрами по контролю и профилактике заболеваний. Среди них, например, выпадение волос, жжение на стопах, онемение тела и лица, странные запахи.
Пациенты, переболевшие COVID-19, описывают после выздоровления разные нетипичные симптомы, которые до болезни не испытывали. Некоторые из них сохраняются в течение нескольких месяцев после выписки. Об этом пишет Medicalxpress со ссылкой на доцента Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт, которая изучает долгосрочные последствия коронавирусной инфеекции.
Так, жительница штата Иллинойс Джули рассказала, что у нее было странное ощущение жжения на стопах ног — как будто она ходила по углям. Через 2 недели после выписки из стационара она также начала замечать странные провалы в памяти — к примеру, забывала номера телефонов, которые раньше вспоминала без усилий. А летом у нее начали "выпадать клочьями" волосы.
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Список уже известных постковидных симптомов разнообразен и связан с работой разных органов и систем организма. Переболевшие жалуются на выпадение волос, высыпания на коже, проблемы с сердцем, повышенную тревожность, трудности с концентрацией внимания, бессонницу, онемение части тела и лица, нечеткое зрение, они чувствуют странные запахи и вкусы, которые никуда не исчезают. Одна из женщин, к примеру, рассказала о появляющемся запахе серы.
- Ранее, во время пандемии, большая часть медицинских усилий была сосредоточена на поддержании жизни тяжелых пациентов и освобождении переполненных больниц. Но теперь растет потребность в исследованиях долгосрочного здоровья тех, кто выжил после вируса, но, похоже, не полностью выздоровел, - сказала Натали Ламберт.
Читатели «Доктора Питера» также сообщали о проблемах с волосами после перенесенного ковида, о болях в пятках и пояснице.
4 комментария Оставить комментарий
А может дело не в ковиде, а в препаратах которыми лечили (побочка)?
Или в методах обследования? Как-то на лучевую болезнь похоже, или на химию. А, может, просто страх, в котором старательно держат население, когда факт заболевания воспринимается пациентом как приговор. Странно, что в таком случае нет еще случаев язвы желудка и инфарктов.
Не в бровь, а в глаз.
Поскольку эту информацию указывают зарегистрированные именно излечившиеся больные.
Незарегистрированные переболевшие и выздоровевшие благодаря своему иммунитету, к коим и я себя отношу, последствий лечения такого рода не наблюдают. Лёгкие и сосуды - это вполне вероятно, но горящие ступни или неизвестные запахи... Тут, на мой взгляд, пора уже к другому специалисту обращаться.
Только мне эти басни с набором симптомов, годящихся под половину населения, напоминают описание загадочных болезней, от которых лечат загадочные БАДы?
"У вас зачесалась пятка? Заболела голова? Вы пришли с работы уставшим? Разонравились макароны? Перестала возбуждать растолстевшая жена?
У ВАС ПАРАЗИТЫ!
Но только принимая наш "Антипаразитин-Плюс", вы можете быстро и надежно...." - ну и так далее.
Переболел короной дома, врача так и не смог вызвать. Из симптомов: отсутствие обоняния, вкуса + нестандартная температура для короны 35-36. Через два месяца появились непонятные запахи... Приготовленное мясо пахнет какой-то тухлятиной, на вкус тоже мерзость... Сначала казалось что в еде везде лук, потом только понял что это началась жизнь с запахом "короны"