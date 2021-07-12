До старта Slim Detox необходимо пройти медицинское обследование — в своем городе или прямо в санатории. Оно включает анализ крови, определение гормонального статуса, анализ волос на микроэлементы и тяжелые металлы, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы и органов малого таза (для женщин).

Питание в рамках программы тщательно продумано и сбалансировано. Предусмотрено пять приемов пищи, включая здоровые перекусы. Для приготовления блюд используются продукты высокого качества, внимательно отобранные и проверенные. В меню — полезные напитки: минеральная вода, фиточай, пектиновые и кислородные коктейли.