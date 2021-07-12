До старта Slim Detox необходимо пройти медицинское обследование — в своем городе или прямо в санатории. Оно включает анализ крови, определение гормонального статуса, анализ волос на микроэлементы и тяжелые металлы, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы и органов малого таза (для женщин).
Питание в рамках программы тщательно продумано и сбалансировано. Предусмотрено пять приемов пищи, включая здоровые перекусы. Для приготовления блюд используются продукты высокого качества, внимательно отобранные и проверенные. В меню — полезные напитки: минеральная вода, фиточай, пектиновые и кислородные коктейли.
SPA-ритуалы — различные виды массажей, ванн, саун, душей и обертываний — сочетаются с разнообразными физическими активностями. В программе есть скандинавская ходьба, лечебная физкультура в зале и бассейне, жиросжигающие тренировки и бодрые прогулки — по курортному парку, горным и лесным тропам.
В Slim Detox входят и лечебные процедуры, которые помогают улучшить состояние организма. Участники программы проходят терапию холодом и насыщаются кислородом в барокамере. Проводятся тюбаж печени, очистка кишечника, ударно-волновая терапия проблемных зон и т.д.
Главные цели программы Slim Detox:
снижение массы тела;
получение базовых знаний о безопасном регулировании веса;
формирование устойчивой мотивации, нужной для дальнейшего похудения;
перестройка системы питания без ограничений и стрессов;
нормализация состояния кожи;
улучшение эмоционального фона;
повышение жизненного тонуса;
выбор нового направления личного развития.
Создатель программы коррекции веса Slim Detox — Алла Ульбрехт, эндокринолог высшей квалификационной категории с 17-летним опытом работы, диетолог. Она автор и соавтор около 10 научных публикаций по темам, связанным с диабетом, ожирением и курортной терапией.
Подробнее о программе Slim Detox можно узнать
Материал подготовлен специально для ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа».
ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа», лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-014510 от 15 апреля 2020г.
Фото предоставлены пресс-службой ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»
Комментарии0