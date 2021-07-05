Новый индийский штамм «Дельта» вновь изменил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Мутант оказался агрессивным, более заразным, а пациенты могут «ухудшиться» мгновенно и «сгореть» за неделю. Так, от ковида скончался знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов. Диагноз ему поставили всего неделю назад. 5 июля Меньшов умер.
Британские ученые требуют у ВОЗ расширить официальный список симптомов COVID-19, чтобы не упустить болезнь в самом начале и уберечь других от заражения, пишет
Сейчас рекомендуется сдать ПЦР-тест, если есть такие признаки, указывающие на ковид — постоянный кашель, поднялась температура и пропали обоняние и вкус.
Но на самом деле, симптоматика COVID-19 уже заметно поменялась. Об этом твердят и британские исследователи, и российские врачи и медицинские эксперты.
В издании
Ученые признают, что ситуация сильно отличается от той, когда список признаков ковид был впервые опубликован, и его пора обновить.
Главная проблема, которую создает неточность «официальной» симптоматики коронавируса — реально заразные люди могут не осознавать, что они опасны, и продолжать ходить на работу, ездить в общественном транспорте и распространять вирус.
- Новый штамм дает чаще боль в горле, головную боль и насморк, чего не было при первой и второй волнах, и чаще проявляются у молодых, — подтвердила «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко. — Также можно отметить и возможный показатель тяжелого течения ковида — когда у человека развиваются признаки нарушения речи, сознания. Также может быть слабость в руках и ногах, не общая, а физическая — когда не можешь сжать руку. Эти симптомы чаще проявляются у более пожилых пациентов.
Врач отмечает, что важно не пропустить развитие тяжелой формы ковида и вовремя обратиться за медпомощью.
- Надо обязательно следить за кислородом, как только сатурация уменьшается, то сразу же — в больницу, — говорит Елена Черненко. — Высокая температура — выше 39-40, также повод вызвать скорую немедленно.
- Дело в том, что разные факторы влияют на течение заболевания — на симптоматику — недосып, уровень стресса, погода, гормональные циклы и так далее, — поясняет врач общей практики Михаил Орловский.
Как вирус вызывает болезнь, зависит от нескольких факторов:
скорость репликации (поражения организма), способ передачи и так далее. Он меняется по мере развития и изменения вируса.
возраст, пол, принимаемые лекарства, диета, упражнения, общее состояние здоровья и уровень стресса — все это может влиять на скорость заражения.
Об изменении симптомов проявления ковид говорят и детские врачи. Как рассказала «Доктору Питеру» педиатр, сейчас болезнь у малышей и подростков протекает гораздо более серьезно.
Если во время второй волны у ребенка, заразившегося коронавирусом, лишь поднималась на один день температура, то сейчас ковид у малышей проявляется трахеитами и бронхитами, у более старших — бронхитами и пневмонией. В первые сутки поднимается очень высокая температура — около 39-39.5, есть боль в горле, заложенность носа. Затем присоединяется сильный сухой кашель, который вызывает боль в груди.
Комментарии6