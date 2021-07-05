Британские ученые требуют у ВОЗ расширить официальный список симптомов COVID-19, чтобы не упустить болезнь в самом начале и уберечь других от заражения, пишет BBC.

Сейчас рекомендуется сдать ПЦР-тест, если есть такие признаки, указывающие на ковид — постоянный кашель, поднялась температура и пропали обоняние и вкус.

Но на самом деле, симптоматика COVID-19 уже заметно поменялась. Об этом твердят и британские исследователи, и российские врачи и медицинские эксперты.