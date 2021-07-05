О каких-то чудодейственных средствах речь не идет. На ранней стадии болезни хорошо себя показали моноклональные антитела. Их и до пандемии использовали при лечении тяжелых заболеваний, таких как злокачественные новообразования, аутоиммунные, системные заболевания, показали свою эффективность в борьбе с ВИЧ и Эбола. При введении антигена в организм, он стимулирует выработку большого количества антител. Это обеспечивает высокую иммунную защиту.

Для COVID-19 есть несколько разрешенных методов лечения моноклональными антителами, однако эффективны они в первые дни заболевания. При некоторых сочетаниях, по результатам исследования, они способны снизить риск смерти на 87 процентов, но только у людей с легкими и умеренными симптомами. Обычно пациенты попадают в больницу, уже минуя эту стадию. В тяжелых стадиях такая терапия не имеет смысла.

Противовоспалительные моноклональные антитела решают другую задачу. Они направлены на развившиеся тяжелые состояния: острый респираторный дистресс-синдром, цитокиновый шторм. Есть препараты-иммунодепрессоры, некоторые из них зарегистрированы и используются в России. Однако стоимость их довольно высока. Нельзя говорить о стопроцентной эффективности, но положительное влияние на исход состояния есть.