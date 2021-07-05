Третья волна COVID-19 в очередной раз продемонстрировала, что создание препарата, который смог бы справиться с вирусом, это одна из первоочередных задач. В России ежедневно увеличивается количество смертей из-за новой коронавирусной инфекции. При этом гибнут и молодые, и пожилые, и богатые, и бедные. Появилась информация, что в одной из московских клиник пациентов лечат импортными препаратами, которые показывают удивительную эффективность. Хотя в России регистрацию они не прошли, но их ввозят, якобы, для испытаний, а на самом деле вводят пациентам, способным за это заплатить.
Действительно ли существуют некие чудо-препараты, пусть и за довольно высокую цену, которые способны поднять на ноги даже тяжелого больного? С вопросом портал «Доктор Питер» обратился к руководителю контрактно-исследовательской компании, которая, в том числе, занимается испытаниями препаратов, направленных на лечение COVID-19.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
О каких-то чудодейственных средствах речь не идет. На ранней стадии болезни хорошо себя показали моноклональные антитела. Их и до пандемии использовали при лечении тяжелых заболеваний, таких как злокачественные новообразования, аутоиммунные, системные заболевания, показали свою эффективность в борьбе с ВИЧ и Эбола. При введении антигена в организм, он стимулирует выработку большого количества антител. Это обеспечивает высокую иммунную защиту.
Для COVID-19 есть несколько разрешенных методов лечения моноклональными антителами, однако эффективны они в первые дни заболевания. При некоторых сочетаниях, по результатам исследования, они способны снизить риск смерти на 87 процентов, но только у людей с легкими и умеренными симптомами. Обычно пациенты попадают в больницу, уже минуя эту стадию. В тяжелых стадиях такая терапия не имеет смысла.
Противовоспалительные моноклональные антитела решают другую задачу. Они направлены на развившиеся тяжелые состояния: острый респираторный дистресс-синдром, цитокиновый шторм. Есть препараты-иммунодепрессоры, некоторые из них зарегистрированы и используются в России. Однако стоимость их довольно высока. Нельзя говорить о стопроцентной эффективности, но положительное влияние на исход состояния есть.
Биомедицинские клеточные продукты в России не зарегистрированы. Однако на ранних стадиях испытаний, которые сейчас проходят в мире, они показывают достаточно хорошие результаты. Стоимость подобных препаратов высокая. Клетки особенным образом изменяются для работы в определенных ситуациях. Одни направлены на противовоспалительный эффект, другие — на подавление вируса. Синтезированные молекулы способны изменить вирус.
Сыворотка переболевших. Так же, как и моноклональные антитела, эффективна только в начале заболевания. У тяжелых пациентов положительного влияния не показывает. Более того, из-за смены штамма вируса, есть группа людей, которым подобная терапия и вовсе противопоказана.
Антивирусные препараты (ремдесивир, фаропировир). Подобные препараты выпускаются, в том числе, и в России, причем сразу несколькими производителями. Однако очень сложно сказать, какой эффект от них есть. В Японии, где производили фаропировир, в третьей фазе испытания значимую эффективность против новой коронавирусной инфекции препарат не показал. У ремдесивира пока нет окончательных данных. В США его применяют в экстренных случаях, но исследования не завершены.
Антиколагулянты. Недорогие. Доступны в России. Их эффективность известна, и они рекомендованы в терапии COVID-19. Так же, как и глюкокортикостероиды, которые демонстрируют положительное действие на течение вируса.
Симптоматические препараты. Они направлены не против вируса, а против осложнений, вызванных COVID-19. У кого-то диагностируют поражение сердечно-сосудистой системы, у кого-то — других жизненно важных органов.
Вообще, в Москве можно найти очень много желающих купить «чудодейственные препараты» по 200-300 тысяч за ампулу, другой вопрос, помогут ли они? Вероятно, многие из них даже работают, но без кардинальных эффектов.
Объяснить слухи о том, что есть какая-то специфическая терапия для избранных, можно. Видимо, пациенты, которым вводят «особые лекарства» и так не были тяжелыми, а их состояние — угрожающим жизни. При таком подходе любой препарат можно назвать чудодейственным. Чтобы понять эффективность, надо проводить длительные исследования, делать выборку пациентов с схожим состоянием, вводить им препараты и оценивать действие, отвечать на вопрос: «насколько чаще выживают при такой терапии?»
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