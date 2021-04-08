Петербургский гастроэнтеролог: Думают, что справились с коронавирусом без симптомов, а на самом деле перенесли «желудочный ковид»

Живые микроорганизмы в желудке погибают — их убивает соляная кислота. Тогда почему развивается так называемый «желудочный ковид»? Как определить, пострадал ли из-за коронавируса желудочно-кишечный тракт и можно ли его защитить, «Доктору Питеру» рассказала Юлия Коковина, к.м.н., ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ им. Мечникова.

- Юлия Владимировна, когда человек заболевает ковидом, участковые терапевты, можно сказать, не придают значения жалобам на боли в животе. Но пациентов они пугают, тем более что возникают чаще всего ночью. А гастроэнтеролога на дом не вызовешь.

- Не придают значения, вероятно, потому что озвученные с начала эпидемии «классические» симптомы совсем другие: температура, кашель, одышка. Но действительно, во вторую волну желудочно-кишечные проявления ковида стали встречаться намного чаще. И пациенты жалуются на них гастроэнтерологу, когда уже переболели. Сообщают, например, о том, что у них был один день поноса, а больше - никаких проявлений, но спустя время сдавали анализ на антитела к коронавирусу, и они обнаруживались. Или когда появлялись симптомы расстройства ЖКТ без других проявлений инфицирования коронавирусом, они тут же делали мазок из носоглотки, и исследование ПЦР давало положительный результат. А если при таких жалобах пациент не делал анализ ПЦР, мы сами просили через 50-60 дней после болезни сделать анализ на антитела, и получали хороший титр IgG.

Есть другая проблема: многие, у кого выявлены антитела IgG, думают, что перенесли ковид бессимптомно. Хотя на самом деле симптомы были, но их списывают на обострение хронического гастрита: «Съел что-то не то». Они через неделю исчезают, и человек забывает о них.

- Какие это симптомы?

- Чаще всего это, как при язвенной болезни, ночные боли, часто схваткообразные. Но они могут возникать также после еды или спонтанно, в любое время. Локализуются в эпигастральной области — над пупком. Может возникать послабление стула — без слизи и крови, как правило. Причем он может восстановиться на следующий день. Пока непонятно, можно ли считать симптомом тошноту (без рвоты), потому что она может быть обусловлена и повышенным давлением, которое часто возникает при ковиде. У страдающих желчнокаменной (мочекаменной тоже) болезнью коронавирус может вызывать обострения с болевыми приступами. И во время пандемии, кстати, выросло число экстренных удалений желчного пузыря.

Другие симптомы: стало больше рефлюксов — кислотно-желчных забросов в пищевод. Изжога усиливается. Раньше человек мог ее купировать ингибиторами протонной помпы, то теперь надо подбирать другие препараты и дозы. А самое характерное — вздутие живота и газообразование (метеоризм). Но надо оговориться, что скорее всего, причина не только в присоединении инфекции к ЖКТ, а еще и в стрессе. Вероятно, в будущем мы уже будем говорить о разных формах ковида, которые проявляются по принципу «где тонко, там и рвется».

- Зона ответственности гастроэнтерологов — не один орган, а несколько, какой из них страдает больше всего?

- 12-перстная кишка больше всего оказалась вовлеченной в ковидный процесс, хотя эрозивные заболевания желудка и пищевода тоже проявляются. Мы видим, что еще полтора года назад такого количества поражений 12-перстной кишки, вплоть до изъязвления, не было. И в зарубежных работах показано, что ковид атакует тонкий кишечник, а 12-перстная кишка его часть.

Речь идет в основном о тех, кто страдал прежде заболеваниями ЖКТ. Но если у человека диагностировали, например, заболевания пищевода, то теперь больше страдает 12-перстная кишка. Вероятно, теория о том, что вирус присаживается там, где «тонко», верна. А учитывая, что проблемы с желудочно-кишечным трактом так или иначе есть у всех (статистика говорит о 85 %, но думаю, что оставшиеся 15% просто не обследовались), многие оказались в группе риска.

- Гастроэнтерологи говорят, что на их многочисленные органы самое большое влияние оказывают стресс, режим питания и диета.

- Проблемы ЖКТ давно связывают со стрессом. Но есть и теория, объясняющая степень влияния коронавируса на ЖКТ при стрессе. Она отчасти объясняет то, что «желудочный ковид» стал чаще проявляться во вторую волну, когда организм «устал» жить в стрессе за год пандемии.

Понятно, что когда человек болеет, ему не хочется есть, зато он принимает много лекарств, в том числе антибиотиков, НПВС. На этом фоне появляются дисбактериологические изменения в кишечнике, страдает печень. Тут надо помнить, что проблемы с ЖКТ — необязательно влияние ковида, а еще и последствия его лечения: влияния на него назначенных препаратов.

- Если были какие-то проблемы с ЖКТ, когда у человека выявили коронавирус (независимо от тяжести перенесенной болезни), надо ли ему делать ФГДС (фиброгастродуаденоскопию) чтобы понять, что это была желудочная форма?

- Сомневаюсь, что многие захотят сделать ФГДС, если их уже ничего не беспокоит, процедура не из приятных. Но у нас были и такие пациенты, и те, что выполняли это исследование в рамках диспансерного наблюдения. Мы находили бессимптомные эрозии. Но такое бывало и до ковида, потому что у каждого свой болевой порог: один гастрит переносит тяжело, у другого с язвой живот не болит. Кроме того, мы помним, что проблемы с желудком могут возникать и у тех, кто переносит ковид тяжело: во-первых, когда человек температурит, при любом заболевании, есть не хочется, нарушается режим питания, не говоря уже о соблюдении диеты, когда начинается аносмия и нарушается сон (уже установленные неврологические проявления ковида). Плюс множество разных лекарств. То есть, ЖКТ в любом случае страдает, даже если это не «желудочный ковид». После перенесенной болезни многие приходят с уже зарубцованными эрозиями — утолщение слизистой говорит о том, что они в стадии эпителизации. Но считать гастрит, в том числе эрозивный, результатом перенесенного «желудочного ковида» я бы не стала. А вот дуоденит — воспаление 12-перстной кишки - более информативен в этом смысле, по нему уже стоит ориентироваться и делать выводы.

- Считается, что соляная кислота, содержащаяся в желудочном соке, убивает любой микроорганизм, в том числе вирус, который проникает в желудок. Почему коронавирусу она не страшна, а клетки слизистой ЖКТ оказались восприимчивы к коронавирусу не меньше, чем легкие?

- У человека с нормальной и высокой кислотностью, скорее всего, желудочная форма ковида не разовьется. В группе риска — страдающие гастритом с пониженной кислотностью. Или те, кто принимает препараты, понижающие секрецию кислоты (ингибиторы протонной помпы, например) - они «опускают» кислотность до уровня нормы и ниже. А соляная кислота в низкой концентрации не защитит от патогенных микробов. И тогда коронавирус, который тропен к клеткам слизистой желудка и кишечника, легко в них проникает.

- Почти в самом начале эпидемии, еще в Китае было установлено, что блокирование всех трех рецепторов, отвечающих за секрецию кислоты в желудке, с помощью ИПП не облегчает течение ковида, а при блокировании одного рецептора течение болезни не просто облегчается, предупреждаются ее осложнения.

- Да, в зарубежных исследованиях показано, что при проблемах с ЖКТ и для снижения кислотности в период пандемии лучше назначать блокаторы H2-гистаминовых рецепторов («Квамател», «Фамотидин»). С одной стороны, они действуют только на один рецептор, то есть не гасят продукцию соляной кислоты тотально, как это делают ингибиторы протонной помпы. А значит, дают возможность желудку предупреждать заражение — убивать вирусы, которые в него попадают. С другой, подавление H2-гистаминовых рецепторов имеет дополнительный эффект — уменьшает иммунный ответ, что теоретически может предупреждать опасное осложнение ковида — цитокиновый шторм.

- Как восстановиться человеку, у которого пострадал ЖКТ, неважно, от ковида или от его лечения?

- Уже во время болезни надо увеличить дозу ингибиторов протонной помпы, если он принимал их до заражения. После болезни нужно сделать биохимический анализ крови — выяснить, не повышены ли основные показатели ферментов печени (АЛТ, АСТ). В случае повышения, надо принимать препараты, улучшающие ее функции. Необходима копрограмма, чтобы понять насколько пострадала микрофлора. И принимать препараты (пре- и пробиотики), восстанавливающие ее. И еще очень важно контролировать психологическое состояние - ни до, ни во время, ни после болезни не впадать в психоз, это провоцирует заболевания всех органов — от головы до прямой кишки.

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