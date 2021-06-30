Довольно длительный эксперимент провели в Центре исследования и лечения сна медицинского колледжа Университета Пенсильвании. Для участия в нем отобрали семьсот детей, правда, до второй фазы дошел только 421 ребенок. Всем «подопытным» было от 5 до 12 лет. Первый блок провели с 2000 до 2005 года. В следующий раз ученые встретились с ними спустя 7,4 года.

Основной вопрос, который интересовал ученых, есть ли связь между храпом у ребенка и проблемами с давлением в будущем. Связь установить удалось. Оказалось, младшие дети, страдающие от апноэ, в три раза чаще рискуют в подростковом возрасте приобрести гипертонию.