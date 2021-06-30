Довольно длительный эксперимент провели в Центре исследования и лечения сна медицинского колледжа Университета Пенсильвании. Для участия в нем отобрали семьсот детей, правда, до второй фазы дошел только 421 ребенок. Всем «подопытным» было от 5 до 12 лет. Первый блок провели с 2000 до 2005 года. В следующий раз ученые встретились с ними спустя 7,4 года.
Основной вопрос, который интересовал ученых, есть ли связь между храпом у ребенка и проблемами с давлением в будущем. Связь установить удалось. Оказалось, младшие дети, страдающие от апноэ, в три раза чаще рискуют в подростковом возрасте приобрести гипертонию.
«Ранние вмешательства могут предотвратить долгосрочные сердечно-сосудистые последствия для организма», — публикуют исследования в научном журнале
При этом самый высокий риск у мальчиков и тех, у кого храп и апноэ продолжаются на протяжении детства и юности.
Для храпа во сне есть несколько причин. Каждое, в большей степени, связано с сужением просвета верхних дыхательных путей. Дети храпят из-за аденоидов (длительный храп), ринитов и синуситов (временный храп), аллергического ринита (храп обострения) или анатомической особенности развития носоглотки или неба — сужение носовых ходов, недоразвитие челюсти, «волчья пасть» и «заячья губа». Есть заболевания, которые способны провоцировать храп — астма, проблемы со щитовидной железой и лишний вес.
Из-за апноэ во сне у детей может развиться гипоксия. Ее признаки легко заметить утром, когда малыш просыпается не в настроении, жалуется на головную боль и плохой аппетит.
- Если это временное нарушение дыхания, то никаких мер принимать не надо, оно пройдет самостоятельно, в других случаях может потребоваться медикаментозное или даже операционное вмешательство, — говорят педиатры.
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