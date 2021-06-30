Поводом провести исследование стали сообщения о том, что у людей, которые получают терапию препаратами от ВИЧ и гепатита В, снизилась вероятность перехода легкого течения COVID-19 в тяжелое. Чтобы подтвердить, или опровергнуть эти данные, в двух больницах Франции — университетской в Каннах и региональной Орлеана — провели открытое исследование.
Для наблюдений выбрали шестьдесят пациентов с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию. Течение заболевания оценивали, как легкое или среднетяжелое, без необходимости госпитализации. В исследование их включили примерно на 4 день после первых симптомов заболевания.
Всех «подопытных» разделили на две группы: те, кто применял терапию, и те, кто получал плацебо. Исследование было открытым, каждый знал, к какой именно группе относится.
«Среди тех, кто принимал специфическую терапию, было одиннадцать жалоб на побочные действия со стороны желудка, кишечника, три из них потребовали отмены препаратов, — уточнили исследователи в медицинском журнале
Эксперимент показал, что у пациентов, принимавших препараты от ВИЧ и гепатит В, вирусная нагрузка снижалась быстрее. SARS-CoV-2 покидал носоглотку быстрее.
«Препарата для гарантированного лечения новой коронавирусной инфекции пока нет, — говорят исследователи. — Моноклональные антитела, которые по некоторым данным, нейтрализуют вирус, иногда не дают положительного эффекта».
Сейчас ученые всего мира бьются над созданием препарата для лечения вируса. Во Франции планируют продолжать исследования комбинаций препаратов от ВИЧ для достижения большего эффекта.
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