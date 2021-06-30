Поводом провести исследование стали сообщения о том, что у людей, которые получают терапию препаратами от ВИЧ и гепатита В, снизилась вероятность перехода легкого течения COVID-19 в тяжелое. Чтобы подтвердить, или опровергнуть эти данные, в двух больницах Франции — университетской в Каннах и региональной Орлеана — провели открытое исследование.

Для наблюдений выбрали шестьдесят пациентов с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию. Течение заболевания оценивали, как легкое или среднетяжелое, без необходимости госпитализации. В исследование их включили примерно на 4 день после первых симптомов заболевания.

Всех «подопытных» разделили на две группы: те, кто применял терапию, и те, кто получал плацебо. Исследование было открытым, каждый знал, к какой именно группе относится.