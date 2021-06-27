Когда температура воздуха поднимается выше 30, кислорода в воздухе становится меньше, в помещениях резко падает влажность, организм теряет много жидкости. Все это может привести к обострению хронических заболеваний и риску получить проблемы со здоровьем даже у тех, кто не жаловался на недомогания раньше.

В первую очередь жара может быть опасна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, под ударом — больные ишемической болезнью сердца. Причина в том, что из-за высоких температур организм теряет очень много жидкости и может развиться опасное состояние — гиповолемия, уменьшение объемов крови и как следствие — ее сгущение. В условиях коронавируса это особенно опасно и повышает риск тромбозов.

У пациентов с атеросклерозом также ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.

В жару могут возникать отеки. Потеря жидкости и постоянное ее пополнение дает большую нагрузку на сердце. Под ударом — гипертоники и пациенты сердечной недостаточностью.