Когда температура воздуха поднимается выше 30, кислорода в воздухе становится меньше, в помещениях резко падает влажность, организм теряет много жидкости. Все это может привести к обострению хронических заболеваний и риску получить проблемы со здоровьем даже у тех, кто не жаловался на недомогания раньше.
В первую очередь жара может быть опасна для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, под ударом — больные ишемической болезнью сердца. Причина в том, что из-за высоких температур организм теряет очень много жидкости и может развиться опасное состояние — гиповолемия, уменьшение объемов крови и как следствие — ее сгущение. В условиях коронавируса это особенно опасно и повышает риск тромбозов.
У пациентов с атеросклерозом также ухудшается процесс питания тканей кровью. Поэтому в жаркое время происходит больше инсультов, инфарктов и гипертонических кризов.
В жару могут возникать отеки. Потеря жидкости и постоянное ее пополнение дает большую нагрузку на сердце. Под ударом — гипертоники и пациенты сердечной недостаточностью.
Главная ошибка сердечников и гипертоников в жару — отменять прописанные препараты от давления.
Многие могут почувствовать облегчение, поскольку в жару сосуды расширяются и давление нормализуется, и бросают пить таблетки. Но это может выйти боком — средства от гипертонии имеют накопительный эффект и все может закончиться даже гипертоническим кризом.
В случае, если давление в жару нормализовалось, надо проконсультироваться со своим врачом.
В жару может появиться и головная боль — она может быть следствием теплового истощения, предвестника теплового удара, или снижения давления. Чтобы этого не случилось, надо соблюдать правильный питьевой режим и избегать перегрева.
Не редки ангины, синуситы и тонзиллиты в жаркую погоду. Люди охлаждаются ледяными напитками и мороженым, включают на минимум кондиционеры и радуются холодному душу. Организм не успевает перестроиться и высока вероятность заболеть. Надо помнить, что наш иммунитет в жаркую погоду снижен абсолютно так же как и в холод.
В жару плохо себя чувствовать могут и пациенты с хроническими заболеваниями легких — бронхитом, бронхиальной астмой. Усугубляются проблемы с органами дыхания из-за того, что в душном помещении и при высокой температуре мы начинаем дышать чаще.
В жаркую солнечную погоду обостряются и все кожные заболевания, а также возникает риск меланомы, если вы проводите много времени на солнце. Жара также может ухудшить и состояние кожи, ускорить ее старение.
Проблемы с кишечником — тоже не редкость в жаркую погоду. Особенно, если вы не придирчивы к тому, что едите. Осторожнее всего надо быть с мясными, молочными продуктами и готовыми блюдами. Они портятся на жаре быстрее всего и могут вызвать отравление.
Как избежать проблем в жару
Усилить питьевой режим и выпивать до 2-3 литров воды в сутки. Отказаться от сладких напитков, ледяной воды.
Надевать легкую свободную одежду и покрывать голову, чтобы избежать солнечного и теплового удара.
Выбирать легкую пищу — фрукты, ягоды, овощи. Добавлять в рацион продукты и напитки, которые восполнят затраты магния и калия.
Отказаться от физических нагрузок, работы на огороде, поднятия тяжестей.
Осторожно — с алкоголем. Они обезвоживают организм, увеличивают нагрузку на сердце.
Можно ли делать прививку в жару
-Делать прививку в дни аномально высокой температуры воздуха можно. Жара не является противопоказанием к вакцинации. Тем, кто привился, лучше проводить максимум времени в кондиционируемых помещениях, — заявил на онлайн-конференции доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Комментарии0