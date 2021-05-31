Но у него тут же нашлись противники. Многие эксперты утверждают, что тест полезен, но может быть слишком ограниченным и упрощенным.

- Сила, мышечная масса, выносливость — все это связано со здоровьем и продолжительностью жизни, но я хотел бы предостеречь всех, кто видит в этом прямую зависимость, — сказал Грег Хартли, профессор Школы Миллера Университета Майами. — Например, если у кого-то болит колено, и он не может пройти тест, то это не означает, что он скоро умрет.

Другие эксперты отмечают, что любой человек вполне может натренироваться «садиться-вставать», и это никак не говорит о его здоровье.

- Просто в этот момент времени вы находитесь в довольно хорошем физическом состоянии, но я не верю, что это — показатель долголетия, — говорит Барбара Резник, профессор геронтологии Университета Мэриленда. — Здесь есть и генетический компонент. Некоторые люди просто физиологически сильнее и более скоординированы, чем другие.

Это не единственный тест-упражнение, связанный с высоким риском смерти, отмечают эксперты. Два года назад исследователи выяснили , что у мужчин, которые могут сделать более 40 отжиманий, гораздо ниже вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности.