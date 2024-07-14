4 копеечных средства, о которых должны знать все садоводы

Многие препараты для удобрения и борьбы стоят немалых денег. Если хотите пощадить свой кошелек, обратите внимание на одно из этих средств. Стоят они сущие копейки, а работают не хуже более дорогостоящих аналогов.
Янтарная кислота
Это средство нужно каждому дачнику. По словам агронома, кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, всего пара таблеток на литры воды помогут простимулировать рост корней. Черенки стоит вымачивать в растворе 10–12 часов.
Для удобрения янтарную кислоту используют в период цветения растений. Такой вариант подкормки поможет сделать культуры более устойчивыми к болезням и перепадам температур.
Молочная сыворотка
Это средство особенно полезно использовать в июле — именно в середине лета высок риск появления грибков. Чтобы приготовить из сыворотки антигрибковый раствор, смешайте литр с 10 литрами воды и добавьте 1–2 миллилитра йода. Раствором нужно опрыскать листья растений.
Пригодится сыворотка и для удобрений: просто смешайте 0,5 литра со стаканом золы.
Луковая шелуха
Опытный огородник никогда не выкинет шелуху. Ее можно использовать для приготовления раствора от паразитов. Для этого на 10 литров воды нужно взять примерно 200 граммов шелухи. Затем смесь нужно настаивать в течение суток, потом процедить и обильно обработать кусты. Запах раствора отпугнет тлю, паутинного клеща.
Пригодится шелуха и для подкормки — в ней много витаминов. Раствор с луковой шелухой лучше вносить под каждый куст. Такое удобрение подойдет для перцев, помидоров, баклажанов и огурцов. Раствор также поможет эффективно обеззаразить почву.
Селитра
Существует три вида селитры, которые можно использовать для удобрения: аммиачная, калиевая и кальциевая. Первая неактуальна для июля — в ней много азота, который нужен для формирования здоровой зелени после посадки. Более того, если использовать аммиачную подкормку сейчас, в плодах могут накапливаться нитраты. Так что вносить азотные удобрения допустимо лишь в самых крайних случаях.
Два других вида селитры тоже содержат нитраты, но в калиевой еще есть калий, а в кальциевой — кальций. Первая поможет укрепить корни и сделать почву менее кислой. Еще она помогает, если растение стало желтеть. Калиевую селитру необходимо вносить в период формирования и развития плодов.
Чтобы не допустить накопления нитратов, важно строго следовать инструкции. Лучше сделать раствор менее концентрированным, чем перекормить растения, пишет издание NGS.
Кстати
Перед поездкой на огород очень важно проанализировать свое состояние. О симптомах, которые указывают, что поездку на дачу лучше отложить, можно узнать ЗДЕСЬ.