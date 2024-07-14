4 копеечных средства, о которых должны знать все садоводы

Существует три вида селитры, которые можно использовать для удобрения: аммиачная, калиевая и кальциевая. Первая неактуальна для июля — в ней много азота, который нужен для формирования здоровой зелени после посадки. Более того, если использовать аммиачную подкормку сейчас, в плодах могут накапливаться нитраты. Так что вносить азотные удобрения допустимо лишь в самых крайних случаях.