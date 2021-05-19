Власть опять опоздала?

В Петербурге многие врачи ждали, что третья волна начнется в середине апреля, потом «час Х» сместился на конец месяца, потом – на май. И сейчас он наступил. Всплеск заболеваемости COVID-19 в Петербурге начался сразу после майских праздников. Больше недели идет устойчивый рост по всем направлениям — заболеваемость, госпитализация, смертность.

- В настоящий момент мы видим, что в Петербурге устойчиво растет число новых случаев - последние несколько недель средние показатели держались в районе 700 случаев в день, сейчас они преодолели рубеж в одну тысячу, - рассказывает кандидат биологических наук, аналитик открытых данных Алексей Куприянов. - Растет число смертей - если на спаде в конце марта - начале апреля было ниже 30 случаев в день, то сейчас перевалило за 35. Растет число госпитализируемых в день - было менее 300 случаев в день, сейчас почти 400; загруженность больниц - после нескольких недель ниже 3000 число госпитализированных выросло до 3475 по вчерашнему отчету. Все это происходит на фоне очередного замедления вакцинационной кампании. Вторая волна вакцинации, начавшаяся в 20-х числах марта, достигла своего пика во второй декаде апреля и сейчас сходит на нет. Сейчас первой дозой «Спутника» прививается не более 5 тысяч человек в день.

Третья волна, о возможности которой мы спорили, пришла. Коллективного иммунитета не хватило. Ни 620 тысяч вакцинированных первой дозой, ни неизвестное число переболевших, оптимистично оцененное в 45-50% населения, нас не защитили. «В первые две волны Петербург потерял около двадцати тысяч человек. Сколько будет после трех?» - задается вопросом эксперт.

По мнению Алексей Куприянова, спасти ситуацию может только повторный всеобщий локдаун. Но в Петербурге локдауны и обязательный масочный режим вводят всегда с запозданием.

- Зимой это сделали, когда в больницах места закончились даже в коридорах, и стало ясно, что у нас не за горами полный коллапс городской системы здравоохранения. Неизбежность второй волны была ясна к середине прошлого лета, начало второй волны было видно уже в конце августа. Что будет сейчас - не знаю. О том, что третья волна вот-вот пойдет, я говорю уже недели две - три, но мне даже некоторые эксперты не верили. Сейчас сомнений больше нет.