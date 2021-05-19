Власть опять опоздала?
В Петербурге многие врачи ждали, что третья волна начнется в середине апреля, потом «час Х» сместился на конец месяца, потом – на май. И сейчас он наступил. Всплеск заболеваемости COVID-19 в Петербурге начался сразу после майских праздников. Больше недели идет устойчивый рост по всем направлениям — заболеваемость, госпитализация, смертность.
- В настоящий момент мы видим, что в Петербурге устойчиво растет число новых случаев - последние несколько недель средние показатели держались в районе 700 случаев в день, сейчас они преодолели рубеж в одну тысячу, - рассказывает кандидат биологических наук, аналитик открытых данных Алексей Куприянов. - Растет число смертей - если на спаде в конце марта - начале апреля было ниже 30 случаев в день, то сейчас перевалило за 35. Растет число госпитализируемых в день - было менее 300 случаев в день, сейчас почти 400; загруженность больниц - после нескольких недель ниже 3000 число госпитализированных выросло до 3475 по вчерашнему отчету. Все это происходит на фоне очередного замедления вакцинационной кампании. Вторая волна вакцинации, начавшаяся в 20-х числах марта, достигла своего пика во второй декаде апреля и сейчас сходит на нет. Сейчас первой дозой «Спутника» прививается не более 5 тысяч человек в день.
Третья волна, о возможности которой мы спорили, пришла. Коллективного иммунитета не хватило. Ни 620 тысяч вакцинированных первой дозой, ни неизвестное число переболевших, оптимистично оцененное в 45-50% населения, нас не защитили. «В первые две волны Петербург потерял около двадцати тысяч человек. Сколько будет после трех?» - задается вопросом эксперт.
По мнению Алексей Куприянова, спасти ситуацию может только повторный всеобщий локдаун. Но в Петербурге локдауны и обязательный масочный режим вводят всегда с запозданием.
- Зимой это сделали, когда в больницах места закончились даже в коридорах, и стало ясно, что у нас не за горами полный коллапс городской системы здравоохранения. Неизбежность второй волны была ясна к середине прошлого лета, начало второй волны было видно уже в конце августа. Что будет сейчас - не знаю. О том, что третья волна вот-вот пойдет, я говорю уже недели две - три, но мне даже некоторые эксперты не верили. Сейчас сомнений больше нет.
Люди устали бояться
Эксперты «Доктора Питера уверены: новую волну эпидемии спровоцировали затяжные майские праздники. Но и без них она была неизбежна. С чем вообще связаны спады и подъемы эпидемии, и от чего они зависят, - вопрос отдельный.
- Общество - это сложная социальная сеть, и некоторые, иногда довольно большие, ее сегменты по чисто случайным причинам остаются не тронутыми. Но когда в них прорывается вирус, они «выгорают» целиком, пока есть, чему гореть, - говорит аналитик Алексей Куприянов.
Большой спад, как и большой рост заболеваемости коронавирусом, конечно, в первую очередь зависит от поведения людей. Например, в конце прошлой весны все, серьезно испугавшись коронавируса, сначала сидели по домам, а потом уехали на дачи, и в принципе больше проводили время на улице, открытом пространстве, где, в отличие от помещений, сложнее заразиться ковидом. Сейчас сценарий изменился кардинально — многие перестали носить маски, не боятся скоплений людей. В Смольном готовятся сразу к нескольким крупным массовым мероприятиям - Петербургскому международному экономическему форуму, празднику выпускников «Алые паруса», матчам чемпионата Европы по футболу, концерту «Классика на Дворцовой» и Дню города 27 мая.
В реанимациях заканчиваются койки
Лев Авербах, генеральный директор частной скорой помощи «КОРИС» также отмечает заметный рост вызовов к пациентам с COVID-19. Но, по его словам, нынешний подъем был вполне прогнозируемым: «Я бы очень удивился, если бы его не было».
- Мы фиксируем возросшее количество звонков и обращений последние пять дней, - рассказал Лев Авербах «Доктору Питеру». - Насколько сильным будет этот подъем, неизвестно никому. Но по опыту других стран, может быть высоким. Сколько он продлится? Известные инфекционисты прогнозируют, что повторится сценарий прошлого года — то есть до конца июня будет всплеск, потом все затихнет до осени. Но, конечно, делать какие-то выводы об эпидемии можно через год-два, когда она закончится, а закончится эпидемия также внезапно, как и началась, я уверен.
- Я могу судить о третьей волне по такому субъективно-объективному критерию, как загруженность моей реанимации, - говорит врач-реаниматолог Сергей Саяпин. - Загруженность неуклонно росла последние три недели. Первые признаки подъема появились в конце апреля и окончательно оформились в устойчивый рост с 10-11 мая. Сегодня у меня в реанимации вообще нет свободных коек. В конце марта-начале апреля ситуация была совсем другая — из 12 коек было занято всего 4. А сегодня мы работаем с перегрузом. По сравнению с осенней волной эпидемии, когда пациенты в основном попадали в реанимацию с острым респираторным дистресс-синдромом, сегодня я наблюдаю больше осложнений, связанных с тромбозом. Это, скорее всего, связано с тем, что люди заражаются уже другим штаммом коронавируса, который принципиально отличается от того, что был прошлой весной и осенью. У меня есть пациенты, которые заболели уже после вакцинации. В их числе - крупный театральный деятель Петербурга, пенсионер, привился от ковида в конце марта, антител было рекордное количество - около 400 (для сравнения: у Путина — 15), но он все равно заболел пневмонией.
Спасайте себя сами
Городские власти начали уже разворачивать дополнительные койки для ковид-пациентов, хотя места стационарахеще есть. С 18 мая расширены коечные мощности павильона-трансформера Госпиталя для ветеранов войн, где дополнительно развернуты 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных. С 20 мая планируется возобновить работу павильона №5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь для пациентов с пневмонией и COVID-19 подготовлены 97 коек, из них 7 - реанимационные. При необходимости будут задействованы все 295 коек. С 21 мая Городская больница 38 им. Семашко возобновит прием инфекционных пациентов. Здесь подготовлены 260 коек.
- Пока есть свободные койки, смысла в локдауне нет, - говорит Александр Абдин, управляющий партнер «ЕвроМед». - Мне кажется, этого резерва должно хватить, потому что третья волна медленная, ползучая. Но нет прежней массовости и тяжести, какая была во вторую волну, когда был настоящий шторм. Да, сегодня заболевших становится все больше, но не критически. Поэтому, уверен, пройдем эту волну без локдауна. Иммунная прослойка достаточно мощная после второй волны, люди, пусть со скрипом, но вакцинируются. Продлится очередной подъем стандартно — два с половиной месяца, после чего эпидемия должна с нами попрощаться.
- Трудно понять, какие меры позволили бы сбить начинающуюся волну, - говорит аналитик Алексей Куприянов. - По-настоящему масштабные меры зависят, конечно, от государства. Нам уже известно, что власти не в состоянии обеспечить ни полноценный локдаун, ни перевод на удаленную работу. Было бы однако важно максимально сегментировать общество, создавая помехи на пути цепочек распространения вируса там, где это только возможно. Воздерживаться от проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. С осторожностью проводить массовые мероприятия на открытом воздухе, ограничивая время совместного пребывания людей в одном месте. Не запрещать прогулки на природе. Ввести в действие организационные ресурсы по обеспечению вакцинации. Прежде всего идет речь о массовой вакцинации работников крупных предприятий, учащихся и преподавателй вузов, школьных учителей, медицинских работников. Я обращаюсь скорее к сознательным гражданам, чем к государству. Позаботьтесь о себе сами. Вакцинируйтесь, если только нет очень жестких противопоказаний, независимо от вакцинации или перенесенного заболевания, носите маски и респираторы, старайтесь меньше общаться с людьми без защиты, по возможности переходите на работу в удаленном режиме.
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