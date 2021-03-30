Академик РАН спрогнозировал, когда закончится эпидемия коронавируса в России

К августу в России может сойти на нет эпидемия коронавируса. Это связано с сезоном и выработкой иммунитета у жителей страны. Но расслабляться не стоит. К осени вновь возможен подъем заболеваемости. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

В России уже к августу число заболевших COVID-19 снизится до минимальных значений. Регистрироваться могут единичные случаи, возможно, сотни, но это не критично в масштабах страны, считает академик РАН, советник директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Летом будет значительное уменьшение заболеваемости, - рассказал эксперт РИА Новости. - Случаи заболевания еще возможны, но это уже будет не настолько существенно в масштабах страны". По его словам, связан летний спад с сезонностью вируса и полученным россиянами иммунитете - после вакцинации и перенесенного COVID-19.

При этом эпидемиолог отметил, что к осени возможен новый подъем заболеваемости, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России ситуация с заболеваемостью гораздо лучше, чем в других странах и заявили, что местные власти могут снимать коронавирусные ограничения в регионах. Эпидемиологическая ситуация, которая сейчас наблюдается в России, позволяет это делать, считает заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

Накануне в Минздраве заявили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемические меры и вакцинироваться.

В России зарегистрировали больше 4,5 миллиона случаев COVID-19, более 98 тысяч пациентов спасти не удалось. Самый большой суточный прирост фиксировали в декабре