Из-за мутаций коронавируса все существующие вакцины скоро станут неэффективны, считают ученые

Из-за мутаций коронавируса все существующие вакцины скоро станут неэффективны, считают ученые15:34, 30.03.2021 / Верcия для печати / 7 комментариев
Коронавирусная инфекция быстро мутирует, в мире появляется все больше новых штаммов, поэтому существующие вакцины станут неэффективны. Это может произойти уже через несколько месяцев. Эпидемиологи и вирусологи уверены, что миру понадобятся "вакцины второго поколения".
Экспертная группа, в состав которой вошли 77 вирусологов и эпидемиологов, приняла участие в опросе, его проводило объединение People’s Vaccine Alliance ("Альянс за вакцины для людей"). Две трети опрошенных ученых считают, что существующие вакцины могут оказаться неэффективными уже через год, пишет ТАСС, ссылаясь на The Guardian.
"Новые мутации возникают ежедневно и иногда находят нишу, дающую им выгодные отличия от предшественников. Те варианты вируса, которым посчастливилось ее найти, могут более эффективно распространяться, а иногда даже обходить реакцию иммунитета на предыдущие штаммы, - заявил доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес. - Не вакцинировав весь мир, мы откроем дорогу для появления все новых и новых мутаций, в результате которых могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые препараты".
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Ученые также сошлись во мнении, что в тех странах, где практически не прививают, у вируса больше шансов раньше всех стать более устойчивым к первому поколению вакцин.
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"Ученые также сошлись во мнении, что в тех странах, где практически не прививают, у вируса больше шансов раньше всех стать более устойчивым к первому поколению вакцин". Это,похоже,про нас.
Согласен. У Украины особенный путь.
Эти "ученые" от фармабизнеса уже дискредитировали себя настолько, что все их слова как белый шум. Ей богу, сколько будут пугать народ? Ну не верим мы вам, все кто верил уже привились!
Если бы от вашей неверия страдали бы только вы, да и черт с вами, не жалко, а вот то, что вы будете инкубатором для новых штаммов, заражающих остальных, это гораздо хуже.
Учоные пусть сначала вакцину против спида сделают, а потом уже пальцы гнут про всемирную вакцинацию.
Не смешивайте совсем разные вещи. Какое отношение СПИД (для лечения которого уже есть средства) имеет к Ковиду-19 от которого никаких лекарств нет?
Да и зачем вам вакцина от ВИЧ, если вы даже этой прививаться не хотите?
У ВИЧ другое устройство - он очень хорошо маскирует свои белки под углеводами, поэтому антитела его не видят и вакцины не работают. Иначе давно бы сделали.
Вообще говоря, это лишь предположение некоторых специалистов. Но в науке большинство никогда не решает. Решают свидетельства и факты.
Но опасения есть. И серьезные, потому что действительно людям "запудрили мозги" сказками о вреде вакцин, и во многих странах, включая Россию, вакцинация сорвана, что создает широкое поле для вируса и его мутаций, который может и научиться избегать вакцин.