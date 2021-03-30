Из-за мутаций коронавируса все существующие вакцины скоро станут неэффективны, считают ученые

Коронавирусная инфекция быстро мутирует, в мире появляется все больше новых штаммов, поэтому существующие вакцины станут неэффективны. Это может произойти уже через несколько месяцев. Эпидемиологи и вирусологи уверены, что миру понадобятся "вакцины второго поколения".

Экспертная группа, в состав которой вошли 77 вирусологов и эпидемиологов, приняла участие в опросе, его проводило объединение People’s Vaccine Alliance ("Альянс за вакцины для людей"). Две трети опрошенных ученых считают, что существующие вакцины могут оказаться неэффективными уже через год, пишет ТАСС, ссылаясь на The Guardian.

"Новые мутации возникают ежедневно и иногда находят нишу, дающую им выгодные отличия от предшественников. Те варианты вируса, которым посчастливилось ее найти, могут более эффективно распространяться, а иногда даже обходить реакцию иммунитета на предыдущие штаммы, - заявил доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес. - Не вакцинировав весь мир, мы откроем дорогу для появления все новых и новых мутаций, в результате которых могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые препараты".

Ученые также сошлись во мнении, что в тех странах, где практически не прививают, у вируса больше шансов раньше всех стать более устойчивым к первому поколению вакцин.