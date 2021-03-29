Разработчик "Спутника" назвал тех, на кого вакцина не действует

Директор Центра им.Гамалеи заявил, что вакцина "Спутник V" не дает эффекта у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также "плохо работает" у тех, кто принимает цитостатики, противоопухолевые препараты. Александр Гинцбург пояснил, почему это происходит.

Глава Центра им.Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину "Спутник V", в большом интервью рассказал, кто менее всего подвержен воздействию прививки от коронавируса. По его словам, вакцина плохо работает у людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

"Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%. Я как-то раз прикинул, бреясь утром перед зеркалом, — это полтора стакана водки в день, - заявил Гинцбург. - Не так уж и много для России. Но оказывается, такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков.

Гинцбург также добавил, что деление клеток прекращается под воздействием цитостатиков, которые принимают онкологические больные, находясь в активной стадии лечения.

"Они подавляют деление их онкологических клеток, а также всех других", - уточнил ученый.

Гинцбург также рассказал, что через девять месяцев после курса вакцинации титр антител у него не уменьшился. Но его сотрудницы, у которых уровень антител после прививки снизился спустя 11 месяцев, уже прошли повторную вакцинацию первым компонентом.

"Через четыре-пять дней они увидели у себя у высочайший уровень антител. Это говорит о том, что у них в организме есть клетки памяти, которые при встрече с вакциной мгновенно наработали необходимый уровень антител, - заявил Гинцбург. - Это значит, что у нас прекрасные клетки памяти и можно не прививаться. Просто наши сотрудницы на себе поставили такой опыт". Ученый также подтвердил, что вакцина "Спутник V" предположительно будет защищать человека от коронавируса около двух лет.