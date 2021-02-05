Третья волна COVID-19 пришла, но ее пока не видно? «Сейчас мы приближаемся к моменту истины», - говорят эксперты

В России, по неофициальным данным, уже началась третья волна COVID-19, заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на двух анонимных российских чиновников. Роста заболеваемости в России нет, говорят в Роспотребнадзоре, есть «плавный подъемчик». «Доктор Питер» попросил экспертов оценить угрозу наступления третьей волны.

«Тревожит, что смертность не идет на спад»

- По обращаемости пациентов всплеска пока никакого нет, все достаточно спокойно, хотя плато высокое, и тревожит, что смертность не идет на спад, - рассказал «Доктору Питеру» Александр Абдин, управляющий партнер «ЕвроМед».

В Петербурге многие врачи ждали третью волну сначала в середине апреля, затем в конце. Сейчас этот «час икс» сдвинулся на май.

- Если к 20 мая все будет спокойно, то вряд ли будет третья волна, - говорит Александр Абдин. - Обойдется небольшим подъемом заболеваемости. Поможет вакцинация, в Петербурге она идёт достаточно хорошими темпами, кроме того, в городе много тех, те кто уже переболел.

- Мне кажется, именно сейчас мы приближаемся к моменту истины,- считает Алексей Федоров, кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко. - После довольно длительного спада, когда ковида практически не было в поле зрения, вновь стали появляться случаи заболевания в окружении, у больных при поступлении нередко «отыгрывает» положительный ПЦР. Официальные цифры показывают в Москве двукратный рост по сравнению с началом марта, похоже, это отражает реальную ситуацию. Нельзя исключить, что мы медленно входим в третью волну. Государство возвращается к проверенному способу - в прошлом году длинные майские помогли сбить темп и разорвать цепь передачи вируса. Это значит, что наверху обладают оперативной информацией и всерьез опасаются очередного подъёма.

Ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильна, и говорить о начале третьей волны его распространения в стране «абсолютно неверно». Об этом заявили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. "Вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 ежедневно публикуется оперативным штабом, в том числе на сайте стопкоронавирус.рф. Эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба. Как будет развиваться дальнейшая эпидемическая обстановка, во многом зависит от каждого из граждан страны. «Поэтому оперативный штаб просит максимально бережно относиться к своему здоровью, соблюдать масочный режим, сократить посещение общественных мест и обязательно пройти вакцинацию».

«Лето и осень 2021-го станут определяющим

- Мы находимся на одном, довольно высоком уровне уже месяца полтора, и я сейчас не про выявленные новые случаи заболеваний говорю, а прежде всего про госпитализации, - рассказал «Доктору Питеру» аналитик открытых данных Александр Драган. - Так вот, снижение госпитализаций в марте останавливалось практически повсеместно (а я наблюдаю за всеми регионами, которые публикуют число госпитализированных — таких регионов 26). За март по всей стране число госпитализированных выросло до 130 тысяч. А вот за апрель снизилось до 110 тысяч. И по ряду регионов в апреле продолжился небольшой спад. Что до роста, он происходит в единичных регионах. Заметнее всего рост в Москве — госпитализации за последний месяц выросли на 42%. Однако, последние пару недель рост замедлился 3−5% в неделю (до этого был 10−15% еженедельно). В Петербурге госпитализации немного подросли за прошедшую неделю (и число обращений и выявленных пневмоний в МИБС), но это пока в рамках погрешности. Я пока не вижу признаков третьей волны в России, кроме тех самых единичных регионов

Но, может быть России повезло, и она не повторит судьбу Украины и Казахстана, в которых фиксируется серьезный рост заболеваемости?

- Дело не в везении, - считает аналитик открытых данных Александр Драган. - В Украине только сходит мощная вторая волна (которую Россия переживала осенью и зимой), в Казахстане вторая только поднимается. Осенью Казахстан избежал большого подъёма не в последнюю очередь благодаря ограничениям, особенно закрытым школам (их открыли в ограниченном режиме только в январе). Для сравнения: в июле на пике в Казахстане в больницах лечились около 45 тысяч человек, осенью — в 20 раз меньше, около 2−3 тысяч, и нагрузка была настолько небольшая, что в Алма-Ате в декабре госпитализировали даже бессимптомных. Зимой госпитализации выросли до 4−5 тысяч (5,3 тысяч — почти на пике выявляемости зимой. А сейчас в Казахстане серьёзный подъём, в больницах уже 15 тысяч человек, но на деле эта волна до сих пор заметно ниже летней. В России ситуация иная — она прошла через две высокие волны и в этом смысле опережает Казахстан, Украину и большинство восточноевропейских стран на 3−6 месяцев.

- По сути в эти недели разворачивается главное действие трагедии под названием COVID-19, - говорит Алексей Федоров, кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бурденко. - Мы все надеемся, что пандемия отыграет по классическому сценарию респираторной эпидемии гриппа (испанка, гонконгский, птичий) и ограничится тремя актами. Точнее волнами, а ещё точнее эпидподъемами заболеваемости. Если все будет так, осенью откроем шампанское и густо намажем на бутерброды осетровую икру. А если нет? Ведь этот вирус - не гриппозный. Он - из другого семейства.

Если он станет сезонным (а у нас чёткая сезонность уже прослеживается: октябрь-январь и апрель-июнь - его время), но благодаря накоплению новых мутаций, сохранит свой сверхпатогенный потенциал и будет забирать столько же, сколько он забирает сейчас? И те же мутации сделают неэффективными разработанные на сегодняшний день вакцины. Тогда мир, который, как мы все надеемся, стал другим на пару лет, останется таким надолго. Мир закрытых границ, дистанционного общения, спектаклей онлайн и периодически уходящих в локдаун государств и континентов. Не хочется лишний раз пугать, хочется донести свою мысль: лето и осень 2021 года станут во многом определяющими.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер