Ковид, уходи! Эксперты рассказали, почему спад заболеваемости – всего лишь передышка

Вторая волна коронавируса, судя по данным оперштаба, пошла на спад. С начала года резко снизилось количество новых случаев заболевания, разгрузились больницы, стало меньше смертей. Насколько значителен это спад и как долго он продлится, выяснил «Доктор Питер».

На КТ очереди больше нет

«Похоже, вирус покидает Петербург, и довольно быстрыми темпами», - одним из первых отметил в середине января Александр Абдин, управляющий партнер «ЕвроМед», член Общественного совета при Минздраве РФ. По его словам, о спаде заболеваемости свидетельствуют несколько метрик: объем тестирования ПЦР, количество входящих телефонных звонков «про вирус», вызовы скорой помощи, загрузка коек стационара и дневного стационара, вопросы в «чат», время разговоров врачей по телефону «о вирусе». Все эти показатели сейчас упали.

Спад обращений горожан на компьютерную томографию отмечают в двух амбулаторных сортировочных центрах КТ-диагностики МИБС, которые всю пандемию работали с предельной нагрузкой, принимая по 500 человек в день. Как рассказал «Доктору Питеру» замглавного врача и руководитель КТ-центров МИБС Михаил Черкашин, первичных обращений становится меньше, объясняется это тем, что уже примерно четверть направлений из поликлиник - это переболевшие пациенты, которых присылают на контроль. При этом в структуре обращений, судя по еженедельным отчетам КТ-центров, все больше «легких» форм вируса. «Действительно, по сравнению с весной, тяжёлых форм мы видим гораздо меньше, - говорит Михаил Черкашин. - Более 80% это либо отсутствие пневмонии, либо лёгкая КТ-1».

В петербургских больницах также отмечают существенное уменьшение числа новых пациентов c COVID-19.

- Мы фиксируем снижение числа госпитализируемых в наш стационар после новогодних праздников, с 10 января, - рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Суровцева, главный врач больницы № 20, которая работает в коронавирусном режиме с первых дней эпидемии. - Спад составляет процентов 15-20. Сегодня в нашу больницу госпитализируется 35-40 человек в сутки, - говорит Татьяна Суровцева. - На пике осенней волны мы принимали ежедневно по 120-170 пациентов».

Почему замедлился спад

По официальной статистике, за последние три недели число новых случаев коронавируса в России сократилось почти на 20%. В Петербурге, как сообщают в Смольном, тоже заболеваемость пошла на спад.

- Разные открытые источники показывают разную динамику, которую трудно согласовать между собой, - говорит независимый аналитик Алексей Куприянов. - Есть два ключевых показателя на сайте Стопкоронавирус.РФ: количество заболевших в день и количество умерших. До недавнего времени первую цифру можно было считать абсолютно неправдоподобной. Сейчас, после многочисленных жалоб в СМИ, появилась небольшая вариабельность, но от этого информация не стала более правдивой. К счастью, с декабря на сайте правительства Петербурга стали публиковаться альтернативные данные и по новым выявленным случаям, и по госпитализации. Между данными по количеству умерших в день и данными по госпитализации прослеживается очень четкая, согласованная динамика. Форма кривой для умерших повторяет с некоторым запаздыванием форму кривой для госпитализаций. Пик госпитализаций случился в конце декабря 2020 года, захватив первые числа января 2021-го. Это порядка 800-900 человек в сутки, в отдельные дни доходило, вообще, до более 1000 случаев. Потом наметился спад — в начале января он начался и продолжается по сегодняшний день. Сначала падение было очень резким, почти на треть (с 1000 случаев госпитализаций в сутки до 500-600), но в последнюю неделю оно замедлилось. Это замедление скорости спада может говорить о том, что начался рост, который мы еще не видим. Нужна еще неделя, чтобы понять, действительно ли рост начался вновь.

График смертности, по словам Алексея Куприянова, не показывает такого же резкого, оптимистичного падения, как график госпитализаций. Пик смертей пришелся на первые неделю января, когда в сутки от COVID-19 умирало порядка 80 человек, сейчас — 60.

- Мы видим, что количество госпитализаций сократилось почти наполовину, а смертей — только на четверть. Но данные по числу находящихся в стационарах не самый надежный параметр, потому что в нем есть мощный бюрократический элемент, который хорошо виден в динамике общей загрузки коечного фонда. Если мы ускорим выписку выздоровевших, отправим домой пациентов, не дожидаясь их полного восстановления, то таким образом увеличим оборачиваемость коечного фонда - при тех же параметрах госпитализации нагрузка на больницу будет ниже. Что и произошло во второй половине декабря, когда резко упало число находящихся на стационарном лечении, хотя при этом количество госпитализируемых каждый день в общем-то не уменьшилось.

«Нет дров для костра»

В регионах, по крайней мере, в тех немногих (их порядка десяти), кто публикует более-менее достоверную коронавирусную статистику, тоже наблюдается спад заболеваемости. К примеру, по данным Алексея Куприянова, в республике Алтай спад количества заболевших идет с октября, когда на пике в сутки было около 200 заболевших, сейчас от 50 до 100. В Крыму надежный спад наблюдается с середины декабря - начала января (было более 300 заболевших в сутки, сейчас около 100). Карелия также демонстрирует оптимистичную динамику — во вторую волну здесь регистрировалось около 450 заболевших в сутки, в начале февраля — чуть более 200. В Псковской области с конца декабря тоже все «идет вниз» - с 300-400 ежесуточных заболевших до 50-200. В Бурятии, которая наиболее честно в стране показывает статистику смертей, также фиксируется резкое уменьшение летальных случаев от COVID-19 – еще осенью здесь ежедневно умирали 10-13 человек, сегодня 1-3.

- Мы пока недостаточно знаем о масштабах защищенности антителами населения, чтобы быть уверенными в том, что эпидемия пойдет на спад, - говорит Алексей Куприянов. - Переболевших с антителами много больше, чем зарегистрированных больных, но насколько больше, неизвестно. Это накладывает большие обязательства по искусственной иммунизации при помощи прививок. Здесь, к сожалению, ситуация пока развивается не самым лучшим образом. За два месяца (прививать от коронавируса начали в начале декабря) вакцинировано всего 70 тысяч петербуржцев. Это очень мало. Вакцинация в России пока охватила чуть более 1% населения, и ее вклад в снижение роста эпидемии невелик, если вообще заметен.

- Месяца на полтора вирус даст нам передышку, - считает Александр Абдин. - А там и третья волна, но с большой долей вероятности, она будет существенно меньше предыдущей, нет дров для костра, многие уже переболели.

Ирина Фигурина

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