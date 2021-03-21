В Европе к осени появится коллективный иммунитет к коронавирусу, без "Спутника"

Аналитики прогнозируют, что в Европе коллективный иммунитет от коронавируса может быть сформирован уже осенью. Эксперты одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов - банка Barclays - опубликовали прогноз, в котором анализируется, почему буксует вакцинация в ЕС, и каковы перспективы у российского "Спутника".

Аналитики банка Barclays прогнозируют формирование коллективного иммунитета в странах Европы к концу сентября. Уровень иммунизации населения к этому времени может достичь 70%, говорится в докладе банка Barclays, сообщает РБК.

Аналитики признают, что начавшаяся кампания по вакцинации взяла хорошие темпы, но сейчас "пробуксовывает". Проблемы возникли из-за задержек поставок вакцин в Европу и скандала с приостановкой использования вакцины AstraZeneca в некоторых странах.

Прогнозы, впрочем, позитивные. Во втором квартале 2021 года объемы поставок вакцин в ЕС должны возрасти. Ожидается поступление 360 млн доз по сравнению с 98 млн в первом.

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Сейчас средняя доля получивших первую дозу вакцины в ЕС - 10%, следует из данных портала Our World in Data. Главная вакцина, которую используют в ЕС, — Pfizer. На втором месте — AstraZeneca (30 млн).

Ускорению темпов вакцинации может поспособствовать и регистрация в начале марта в ЕС еще одной вакцины - Johnson&Johnson. Как отмечается в докладе, эта вакцина не вызывает серьезных сложностей при транспортировке, а для вакцинации от COVID-19 требуется всего один укол. В общей сложности ЕС заказал 200 млн вакцин Johnson&Johnson.

Всего европейский регулятор зарегистрировал четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Что касается российской вакцины "Спутник V", которой прививают пока только в одной стране Европы - Венгрии, не дождавшись официальной регистрации в Европе, то в ЕС уже заявляли, что не нуждаются в ее приобретении. В том числе и потому, что процесс транспортировки российской вакцины «Спутник V» очень сложен.

Несколько европейских компаний, правда, уже заявили, что готовы производить "Спутник V", но представитель Еврокомиссии сказал, что в Европе есть полный портфель безопасных вакцин и в настоящее время ведется работа над наращиванием производственных мощностей, отмечает РБК.

Напомним, в начале марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V», что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.