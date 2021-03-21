Российские ученые развеяли самые ходовые мифы о последствиях вакцинации от коронавируса

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов и доктор медицинских наук Антон Ершов в беседе с RT развеяли популярные мифы, связанные с вакцинацией от COVID-19.
Миф №1. В вакцине есть коронавирус, значит, можно заболеть из-за прививки
"В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может", - пояснил Максим Скулачев.
Миф №2. Вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность
"Эффективность и безопасность - это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины. Компании, регистрирующие их, обязаны действовать по международному протоколу", - прокомментировал Александр Горелов.
Коронавирусные вакцины делают на проверенных технологиях, которые уже использовали для изготовления других вакцин.
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Миф №3. После вакцинации есть риск бесплодия
"Никакие вакцины не вызывают бесплодие. Совершенно непонятно, откуда это пошло, это полный нонсенс с биологической точки зрения", - говорит Скулачев.
Александр Горелов добавил, что, в отличие от вакцин, "дикий" вирус может вызывать бесплодие. "Хорошо известно, что шоковым органом могут быть и органы репродуктивной сферы".
Ученые также пояснили, что побочные эффекты и осложнения после коронавирусной вакцины такие же, как и после прививки от гриппа. "Это даже ожидаемые эффекты от запуска иммунной системы", - пояснил Скулачев.
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