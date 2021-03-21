Российские ученые развеяли самые ходовые мифы о последствиях вакцинации от коронавируса

"В составе лекарства есть коронавирус, значит, можно заболеть после вакцинации". "После прививки есть риск бесплодия". "Вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность". Ученые проанализировали некоторые популярные мифы и объяснили, почему им нельзя верить.

Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов и доктор медицинских наук Антон Ершов в беседе с RT развеяли популярные мифы, связанные с вакцинацией от COVID-19.

Миф №1. В вакцине есть коронавирус, значит, можно заболеть из-за прививки

"В существующих одобренных вакцинах есть маленький фрагмент вируса, один его ген, даже половинка этого гена. Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может", - пояснил Максим Скулачев.

Миф №2. Вакцину создали слишком быстро, не протестировав на безопасность

"Эффективность и безопасность - это два ключевых параметра, которые являются важными критериями для диагностики вакцины. Компании, регистрирующие их, обязаны действовать по международному протоколу", - прокомментировал Александр Горелов.

Коронавирусные вакцины делают на проверенных технологиях, которые уже использовали для изготовления других вакцин.

Миф №3. После вакцинации есть риск бесплодия

"Никакие вакцины не вызывают бесплодие. Совершенно непонятно, откуда это пошло, это полный нонсенс с биологической точки зрения", - говорит Скулачев.

Александр Горелов добавил, что, в отличие от вакцин, "дикий" вирус может вызывать бесплодие. "Хорошо известно, что шоковым органом могут быть и органы репродуктивной сферы".

Ученые также пояснили, что побочные эффекты и осложнения после коронавирусной вакцины такие же, как и после прививки от гриппа. "Это даже ожидаемые эффекты от запуска иммунной системы", - пояснил Скулачев.