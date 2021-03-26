Самые жертвенные и беззащитные. В статистике избыточной смертности женщины «обогнали» мужчин

Анализ избыточной смертности в России показал, что в последнем квартале 2020 года чаще умирали женщины, чем мужчины — причем, в возрасте от 38 до 55 лет. Что стоит за этими цифрами, рассказал «Доктору Питеру» независимый демограф Алексей Ракша.

- Смертность в 4-м квартале 2020 года заметно выросла начиная примерно с 44 лет у мужчин и с 40 лет у женщин, - говорит Алексей Ракша. - Наибольший прирост пришелся на 68+ - у мужчин и 60-78 лет - у женщин. Но женщины пострадали сильнее мужчин в среднем возрасте. Это необычно по сравнению с другими странами, особенно западных, где такой тенденции нет. В результате ожидаемая продолжительность жизни у женщин в России должна снизиться минимум так же сильно, как у мужчин, а вероятно, еще и сильнее. И это уникальная ситуация.

Объяснение, почему женщины оказались в самом уязвимом положении, по мнению эксперта, лежит на поверхности.

- Я думаю, что это связано с тем, что именно женщины в нашей стране работают в основном учителями, медсестрами и врачами. А в пандемию эти профессии оказались наиболее подвержены риску, - говорит Алексей Ракша.

Примечание:

На первом графике указана смертность женщин по возрасту; на втором - женская возрастная смертность в России.

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