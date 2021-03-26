Самые жертвенные и беззащитные. В статистике избыточной смертности женщины «обогнали» мужчин

Самые жертвенные и беззащитные. В статистике избыточной смертности женщины «обогнали» мужчин18:10, 26.03.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Анализ избыточной смертности в России показал, что в последнем квартале 2020 года чаще умирали женщины, чем мужчины — причем, в возрасте от 38 до 55 лет. Что стоит за этими цифрами, рассказал «Доктору Питеру» независимый демограф Алексей Ракша.
- Смертность в 4-м квартале 2020 года заметно выросла начиная примерно с 44 лет у мужчин и с 40 лет у женщин, - говорит Алексей Ракша. - Наибольший прирост пришелся на 68+ - у мужчин и 60-78 лет - у женщин. Но женщины пострадали сильнее мужчин в среднем возрасте. Это необычно по сравнению с другими странами, особенно западных, где такой тенденции нет. В результате ожидаемая продолжительность жизни у женщин в России должна снизиться минимум так же сильно, как у мужчин, а вероятно, еще и сильнее. И это уникальная ситуация.
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Объяснение, почему женщины оказались в самом уязвимом положении, по мнению эксперта, лежит на поверхности.
- Я думаю, что это связано с тем, что именно женщины в нашей стране работают в основном учителями, медсестрами и врачами. А в пандемию эти профессии оказались наиболее подвержены риску, - говорит Алексей Ракша.
Примечание:
На первом графике указана смертность женщин по возрасту; на втором - женская возрастная смертность в России.
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© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
А я думаю, что это связано с тем, что женщины в этом возрасте попали в такой цуцванг, что вынуждены работать на двух-трех работах, а после приходить и "отрабатывать" домашнюю смену.....просто не выдерживают!!!!
А из медицины уже скоро все и так сбегут, а в школах в основном или пионерки или пенсионерки работают.)
Внезапно осознали, что женщины тоже умирают. А то было мнение у врачей: женщины живут дольше, чего их лечить- выкарабкаются сами, а умрут, так не жалко- женщин много. Столько лет жили под лозунгом: "Берегите мужчин", а тут ситуация изменилась.