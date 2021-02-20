Деньги или ковид: Россияне признались, из-за чего нервничают больше всего

Большая часть россиян признается, что регулярно испытывает стресс. Сильнее всего волнуются по разным поводам молодые женщины. Правда, оказалось, что в этом году стрессующих поубавилось - в 2020 году причин для переживаний в России было больше.

55% россиян в этом году испытывали стресс. Причем, в сравнении с 2020-м ситуация явно улучшилась - тогда на соответствующий вопрос положительный ответ дали почти 80% опрошенных. Исследование проводили эксперты холдинга "Ромир". Они также выяснили, что чаще стрессуют люди в возрасте от 18 до 40 лет.

Чуть меньше нервничают пожилые старше 75, а самые невозмутимые - предпенсионеры 50+. Женщины испытывают переживания по разным поводам чаще мужчин (56% против 51%). В 2020 году статистика была также более удручающей: тревожности подвергались 72% мужчин и 84% женщин соответственно.

До стресса россиян в этом году доводил не только страх перед ковидом - эту причину назвали 40% опрошенных, а еще больше - отсутствие денег. Люди чаще испытывают стресс из-за роста цен и низких зарплат (62% и 56%). Заставляют переживать россиян также кризис в экономике, рост безработицы и социальное неравенство. На третьем месте среди причин стресса - низкое качество медицинских услуг. Этот повод для переживаний назвали 41% опрошенных, еще 30% тревожат цены на медуслуги в стране.

Фото: Ромир, 2021

«Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию. Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию – в первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение», - комментирует результаты исследования президент Ромир Андрей Милехин.

Психологи советуют в борьбе со стрессом жить по принципу здесь и сейчас. А если тревожность и подавленность уходят слишком медленно или, наоборот, нарастают, надо обратиться за помощью к психотерапевту.

Анна Майская

© Доктор Питер