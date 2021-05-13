11 домашних способов избавиться от изжоги: за и против - мнение врача

Причины изжоги могут быть самыми разными - от заболеваний желудочно-кишечного тракта до последствий приема лекарств и погрешностей питания. Способов устранения изжоги существует немало, причем, большой популярностью пользуются домашние средства. "Доктор Питер" собрал 11 самых известных способов, которые рекомендуют "диванные эксперты", и попросил врача оценить их реальную эффективность.

Изжога - это чувство дискомфорта и жжения в пищеводе. Ощущается оно в верхней части живота (подложечной области) и за грудиной – по ходу пищевода и может сопровождаться чувством жжения во рту, горле и даже кашлем. При частом появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причины появления изжоги. Но если она только изредка "покусывает" ваш пищевод - например, после сытного ужина жареными крылышками, то есть возможность избавиться от изжоги и с помощью домашних средств. Мы собрали 11 как популярных, так и не самых известных способов.

1. Пищевая сода

Бикарбонат натрия, разбавленный водой, оказывает ощелачивающее действие на пищеварительный тракт, быстро нейтрализует кислоту желудка и временно снимает дискомфорт из-за изжоги.

- Соду я бы рекомендовала использовать только разово и строго соблюдая рецепт, иначе можно сильно навредить слизистой, - советует терапевт Елена Черненко.

Как использовать соду против изжоги:

Половину чайной ложки соды развести в стакане воды и пить небольшими глотками.

2. Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. Эта пряность помогает снять воспаление пищевода и снизить кислотность желудка, уменьшая изжогу и жжение.

- Имбирь действительно регулирует перистальтику и борется с изжогой и тошнотой в том числе, но очень важно понимать, что использовать надо не маринованный имбирь для суши, а тонкий ломтик корня в лист бумаги толщиной и 2 см в диаметре. Его можно добавлять в чай или воду, и он на самом деле может облегчить состояние, - отмечает врач-терапевт.

Имбирный чай не стоит пить людям с язвой или принимающим препараты, препятствующие образованию тромбов, которые могут увеличить риск кровотечений.

3. Чай из фенхеля

Фенхель (аптечный укроп) обладает спазмолитическим, противовоспалительным, обезболивающим действием. Он помогает снять воспаление желудка, уменьшает ощущение жжения и способствует пищеварению.

- Это правда, фенхель смягчает изжогу, но может и не помочь. Все зависит от причин возникновения изжоги. Если она из-за вздутия в кишечнике, то фенхель снимает его, соответственно - снижается давление на диафрагму и изжога проходит, - отмечает Елена Черненко.

Как использовать фенхель против изжоги:

1 столовая ложка семян фенхеля залить стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, процедить и пить 2-3 раза в день до еды. Можно использовать фильтр-пакеты по инструкции на упаковке. Чай из фенхеля не следует употреблять беременным и кормящим женщинам.

4. Чай из солодки

Солодка (лакрица) содержит глицирризиновую кислоту, которая помогает снизить кислотность в желудке, защищает слизистую оболочку, облегчает состояние при изжоге.

- Солодка на самом деле обладает успокаивающим действием на слизистую, но ее эффект будет очень кратковременным, - говорит доктор.

Чай из солодки не рекомендован беременным или кормящим женщинам, а также людям с сердечными заболеваниями.

5. Грушевый сок

Грушевый сок богат флавоноидами. Они снимают воспаление желудка. А клетчатка улучшает состояние пищеварительной системы, помогает разбавить желудочную кислоту и снимает дискомфорт и жжение, вызванные изжогой.

- Любой сок - это кислота, также как и фрукты, а что такое изжога - это когда кислота из желудка поднимается в пищевод, и надо понимать что сок будет еще больше раздражать слизистую, - отмечает терапевт.

6. Яблочный уксус (3-6%)

Считается, что он может помочь сбалансировать рН (кислотность) желудка и уменьшить изжогу, ощущение жжения и образование газов.

- Уксус, может, и уберет изжогу, но может добавить эрозию пищевода, поэтому мы ни в коем случае не рискуем, - поясняет врач.

7. Сок алоэ

Алоэ вера обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, помогает уменьшить симптомы изжоги и жжение в желудке. Использовать надо водянистую мякоть внутри листа.

- Сок алоэ очень опасен, - считает врач. - При неправильном разведении вы можете получить ожоги. Поэтому употребление его при изжоге не рекомендовано - поскольку есть тонкая грань между "навредить" и "принести пользу".

8. Картофельный сок

Картофельный сок считается популярным домашним средством от изжоги, жжения в желудке

- На практике этот метод суперэффекта не дает, но хуже от сока картофеля не будет, - говорит терапевт.

Картошка от изжоги:

Одну сырую картофелину почистить и выжать из нее сок. Можно пробить мелко порезанный картофель в блендере и отжать сок. Пить натощак перед завтраком.

9. Салатный чай

Считается, что чай из листьев салата снимает изжогу и жжение благодаря ферментам, которые он содержит. Но врач этот рецепт не одобряет.

- Я не думаю, что это может подействовать и вряд ли поможет от изжоги, - заключает терапевт.

10. Банановый сок с медом

Бананы богаты флавоноидами, особенно лейкоцианидином, который нейтрализует кислотность желудка, действуя как естественный антацид. Пищеварительные ферменты, которые содержит мед, облегчают переваривание пищи и уменьшают чувство тяжести в желудке и дискомфорт от изжоги.

- Банан может убрать изжогу, он имеет смягчающее, обволакивающее действие, но тут важно использовать не зеленый банан, а спелый. Вместе с медом, который гасит кислоту, он будет неплох, - советует доктор.

Как приготовить:

Один спелый банан, 250 мл воды и 1 ст ложку меда взбить в блендере. Пить сок рекомендуется один раз в день или при появлении симптомов изжоги.

11. Дынный сок

Сок дыни может быть домашним средством от изжоги, потому что дыня - щелочной продукт и к тому же богата магнием, который входит в состав антацидов, снижающих кислотность желудка и уменьшающих чувство жжения, уверяют эксперты. Кроме того, дыня богата клетчаткой, которая хорошо действует на пищеварительную систему, улучшает работу кишечника.

- Впервые слышу, чтобы дыня помогала при изжоге, мне кажется, это какой-то экспериментальный вариант, - отмечает доктор.

Как приготовить:

Два ломтика дыни пробить в блендере до получения однородной смеси. Пейте сок 2 раза в день или при появлении симптомов изжоги. Этот сок можно употреблять во время беременности.

Важно! При использовании домашних средств от изжоги обязательно нужна консультация врача.

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