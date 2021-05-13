11 домашних способов избавиться от изжоги: за и против - мнение врача

11 домашних способов избавиться от изжоги: за и против - мнение врача17:15, 12.05.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Причины изжоги могут быть самыми разными - от заболеваний желудочно-кишечного тракта до последствий приема лекарств и погрешностей питания. Способов устранения изжоги существует немало, причем, большой популярностью пользуются домашние средства. "Доктор Питер" собрал 11 самых известных способов, которые рекомендуют "диванные эксперты", и попросил врача оценить их реальную эффективность.
Изжога - это чувство дискомфорта и жжения в пищеводе. Ощущается оно в верхней части живота (подложечной области) и за грудиной – по ходу пищевода и может сопровождаться чувством жжения во рту, горле и даже кашлем. При частом появлении этих симптомов стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причины появления изжоги. Но если она только изредка "покусывает" ваш пищевод - например, после сытного ужина жареными крылышками, то есть возможность избавиться от изжоги и с помощью домашних средств. Мы собрали 11 как популярных, так и не самых известных способов.
1. Пищевая сода
Бикарбонат натрия, разбавленный водой, оказывает ощелачивающее действие на пищеварительный тракт, быстро нейтрализует кислоту желудка и временно снимает дискомфорт из-за изжоги.
- Соду я бы рекомендовала использовать только разово и строго соблюдая рецепт, иначе можно сильно навредить слизистой, - советует терапевт Елена Черненко.
Как использовать соду против изжоги:
Половину чайной ложки соды развести в стакане воды и пить небольшими глотками.
2. Имбирь
Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. Эта пряность помогает снять воспаление пищевода и снизить кислотность желудка, уменьшая изжогу и жжение.
- Имбирь действительно регулирует перистальтику и борется с изжогой и тошнотой в том числе, но очень важно понимать, что использовать надо не маринованный имбирь для суши, а тонкий ломтик корня в лист бумаги толщиной и 2 см в диаметре. Его можно добавлять в чай или воду, и он на самом деле может облегчить состояние, - отмечает врач-терапевт.
Имбирный чай не стоит пить людям с язвой или принимающим препараты, препятствующие образованию тромбов, которые могут увеличить риск кровотечений.
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3. Чай из фенхеля
Фенхель (аптечный укроп) обладает спазмолитическим, противовоспалительным, обезболивающим действием. Он помогает снять воспаление желудка, уменьшает ощущение жжения и способствует пищеварению.
- Это правда, фенхель смягчает изжогу, но может и не помочь. Все зависит от причин возникновения изжоги. Если она из-за вздутия в кишечнике, то фенхель снимает его, соответственно - снижается давление на диафрагму и изжога проходит, - отмечает Елена Черненко.
Как использовать фенхель против изжоги:
1 столовая ложка семян фенхеля залить стаканом кипятка, настоять 10-15 минут, процедить и пить 2-3 раза в день до еды. Можно использовать фильтр-пакеты по инструкции на упаковке. Чай из фенхеля не следует употреблять беременным и кормящим женщинам.
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4. Чай из солодки
Солодка (лакрица) содержит глицирризиновую кислоту, которая помогает снизить кислотность в желудке, защищает слизистую оболочку, облегчает состояние при изжоге.
- Солодка на самом деле обладает успокаивающим действием на слизистую, но ее эффект будет очень кратковременным, - говорит доктор.
Чай из солодки не рекомендован беременным или кормящим женщинам, а также людям с сердечными заболеваниями.
5. Грушевый сок
Грушевый сок богат флавоноидами. Они снимают воспаление желудка. А клетчатка улучшает состояние пищеварительной системы, помогает разбавить желудочную кислоту и снимает дискомфорт и жжение, вызванные изжогой.
- Любой сок - это кислота, также как и фрукты, а что такое изжога - это когда кислота из желудка поднимается в пищевод, и надо понимать что сок будет еще больше раздражать слизистую, - отмечает терапевт.
6. Яблочный уксус (3-6%)
Считается, что он может помочь сбалансировать рН (кислотность) желудка и уменьшить изжогу, ощущение жжения и образование газов.
- Уксус, может, и уберет изжогу, но может добавить эрозию пищевода, поэтому мы ни в коем случае не рискуем, - поясняет врач.
7. Сок алоэ
Алоэ вера обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, помогает уменьшить симптомы изжоги и жжение в желудке. Использовать надо водянистую мякоть внутри листа.
- Сок алоэ очень опасен, - считает врач. - При неправильном разведении вы можете получить ожоги. Поэтому употребление его при изжоге не рекомендовано - поскольку есть тонкая грань между "навредить" и "принести пользу".
8. Картофельный сок
Картофельный сок считается популярным домашним средством от изжоги, жжения в желудке
- На практике этот метод суперэффекта не дает, но хуже от сока картофеля не будет, - говорит терапевт.
Картошка от изжоги:
Одну сырую картофелину почистить и выжать из нее сок. Можно пробить мелко порезанный картофель в блендере и отжать сок. Пить натощак перед завтраком.
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9. Салатный чай
Считается, что чай из листьев салата снимает изжогу и жжение благодаря ферментам, которые он содержит. Но врач этот рецепт не одобряет.
- Я не думаю, что это может подействовать и вряд ли поможет от изжоги, - заключает терапевт.
10. Банановый сок с медом
Бананы богаты флавоноидами, особенно лейкоцианидином, который нейтрализует кислотность желудка, действуя как естественный антацид. Пищеварительные ферменты, которые содержит мед, облегчают переваривание пищи и уменьшают чувство тяжести в желудке и дискомфорт от изжоги.
- Банан может убрать изжогу, он имеет смягчающее, обволакивающее действие, но тут важно использовать не зеленый банан, а спелый. Вместе с медом, который гасит кислоту, он будет неплох, - советует доктор.
Как приготовить:
Один спелый банан, 250 мл воды и 1 ст ложку меда взбить в блендере. Пить сок рекомендуется один раз в день или при появлении симптомов изжоги.
11. Дынный сок
Сок дыни может быть домашним средством от изжоги, потому что дыня - щелочной продукт и к тому же богата магнием, который входит в состав антацидов, снижающих кислотность желудка и уменьшающих чувство жжения, уверяют эксперты. Кроме того, дыня богата клетчаткой, которая хорошо действует на пищеварительную систему, улучшает работу кишечника.
- Впервые слышу, чтобы дыня помогала при изжоге, мне кажется, это какой-то экспериментальный вариант, - отмечает доктор.
Как приготовить:
Два ломтика дыни пробить в блендере до получения однородной смеси. Пейте сок 2 раза в день или при появлении симптомов изжоги. Этот сок можно употреблять во время беременности.
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2 комментария Оставить комментарий
"- Уксус, может, и уберет изжогу, но может добавить эрозию пищевода, поэтому мы ни в коем случае не рискуем, - поясняет врач."
Мы не рискуем, когда пьем уксус?! Или нам не надо рисковать и не надо его пить?.. Скорее второе.
пейте Боржом!