Диетологи назвали пять хитростей, как начать есть больше овощей и фруктов

Чем старше человек, тем больше в его рационе должно быть фруктов и овощей, богатых витаминами и клетчаткой, говорят врачи. Но далеко не все употребляют ежедневно хотя бы минимальную порцию необходимых для здоровья продуктов из "вегетарианского списка". В этом случае диетологи рекомендуют прибегнуть к пяти хитростям, чтобы начать есть больше овощей и фруктов.

Употребление достаточного количества фруктов и овощей - одно из главных правил здоровья. Причем, чем старше человек, тем больше в его рационе должно быть питательных веществ, витаминов и клетчатки, содержащихся во фруктах и овощах. Это поможет нормализовать давление, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезней глаз, инсульта и даже некоторых видов рака.

Согласно данным опросов, около четверти мужчин и треть женщин в возрасте 60 лет и старше съедают в день пять порций фруктов и овощей, то есть - минимальное количество, рекомендованное для сохранения здоровья. Порция - это половина чашки или столько, сколько помещается в вашей ладони, ссылается на диетолога издание EveryDayHealth.

Эксперты отмечают, что у каждого своя "норма", ориентироваться надо на индивидуальные потребности, но в зависимости от пола и возраста, а также физической активности, надо есть от 5 до 13 порций фруктов и овощей каждый день.

5 хитростей, как начать есть больше фруктов и овощей:

1. Добавляйте фрукты и овощи в любимые блюда

Не нужно давиться тушеной капустой, если вы ее не любите. Найдите способы включать фрукты и овощи в те блюда, которые вы уже едите. Например, добавляйте фрукты к овсянке или йогурту, а ягоды - в блины, кладите на бутерброд с сыром кусочек огурца или помидора, добавляйте овощную начинку в пиццу, крошите зелень везде, куда уместно - от макарон до котлет и запеканки, а к взбитым яйцам для омлета нарезайте дополнительные овощи.

2. Держите продукты на виду

Положите фрукты и овощи на столе в красивой вазе или на видное место в холодильнике, чтобы у вас было больше шансов съесть их.

3. Пробуйте новое

Когда идете в магазин, купите фрукт или овощ, который вы обычно не берете. Можно приготовить из него блюдо не из вашего привычного рациона. Это развлечет вас и заставит попробовать что-то новое.

4. Станьте на день вегетарианцем

На один день в неделю (можно и больше) откажитесь от мяса и готовьте каждый раз новое вегетарианское блюдо на ужин.

5. Не перекусывайте булочками

Попробуйте в качестве перекуса брать с собой на работу или держать под рукой свежие или сушеные фрукты, нарезанные тонко морковь или болгарский перец.

- Чтобы получить максимальную пользу, стремитесь к разнообразию. Ешьте много разных фруктов и овощей всех цветов радуги. Это поможет обеспечить получение разнообразных питательных веществ, необходимых вашему организму для поддержания здоровья, - рекомендуют диетологи.