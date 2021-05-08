Диетолог напомнила о простом и эффективном способе похудения к лету

Избавиться от лишних "зимних" килограммов и быстро привести себя в форму к летнему сезону можно и без изнуряющих упражнений, уверена диетолог Арина Скоромная. По словам эксперта, главное - это ежедневная ходьба быстрым шагом на определенные расстояния. И не стоит забывать про правильную обувь.

Чтобы скинуть лишние килограммы, человек должен как минимум 20 минут в день посвящать быстрой ходьбе. "Скорость должна быть от 5 до 7 километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от такого подъема больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости", – пояснила диетолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik.

Эксперт также напомнила, что для долгих прогулок важно правильно подобрать обувь. Кроссовки для бега - это идеальный вариант. Даже если вы и не планируете бегать, в такой обуви стопа будет находиться в правильном положении и вы не заработаете плоскостопие.

Такие тренировки лучше проводить на чистом воздухе, напомнила Арина Скоромная. "По городу быстро ходить не полезно, а даже вредно. Слишком много выхлопных газов от машин, грязный воздух.Тренировки в городе идут в минус и усугубляют проблемы с сердечно-сосудистой системой, легкими и так далее". Быстрая ходьба на беговой дорожке в спортивном зале - хорошая альтернатива долгим прогулкам рядом с дорогами и машинами.