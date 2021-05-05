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Люди будут болеть COVID-19 раз в два года, выяснили ученые

10:46, 05.05.2021 / Верcия для печати / 2 комментария

Многолетние исследования американских ученых подтвердили давнюю теорию о том, что COVID-19 станет сезонным, вызывая сезонные «простуды». Кто-то будет болеть часто, кто-то редко — в зависимости от индивидуальной чувствительности к коронавирусу.

Люди будут болеть COVID-19 раз в два года, выяснили ученые
Фото: pixabay.com

«Оказывается, предусмотрительные ученые в течение 8 лет собирали образцы сыворотки крови у почти 3500 жителей Мичигана, а заодно и проводили у них диагностику вирусных инфекций по поводу каждого чиха», - рассказала о новом исследовании доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. - В том числе ученые поймали 1004 инфекции старыми добрыми коронавирусами 229E, OC43, NL53 и HKU1. Каждую осень в сыворотках добровольцев определяли титр антител к каждому из спайк-белков. Реинфекции HCoV были обычным явлением в этой когорте. Примерно тысяча эпизодов короновирусных простуд произошла в группе из 701 человека. Документированные реинфекции составили 30%. Некоторые бедолаги болели «с минимальными остановками» - один из испытуемых страдал от коронавирусов аж 13 раз!»

Учитывая реинфекции любого типа (в том числе двумя разными коронавирусами), среднее время до повторного заражения составило 505 дней, выяснили  исследователи. Наличие предыдущей коронавирусной инфекции увеличивало вероятность последующей инфекции более чем в два раза.

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Вне зависимости от статуса по каждой инфекции, в сыворотках испытуемых измеряли уровни антител к спайк-белкам. Они там были, после инфекции слегка повышались, а по выздоровлению не особо снижались. На вероятность реинфекции эти антитела влияли весьма незначительно – правда и на нейтрализацию их никто не проверял.

Перенеся эти данные на COVID-19, ученые ожидают реинфекции в среднем раз в два года.

В таком случае напрашивается вопрос - насколько эффективна вакцинация, если даже антитела после заболевания не защищают от вируса, который при этом постоянно мутирует?

«Данные про антитела и меня не совсем вдохновляют, - комментирует исследование профессор Анча Баранова. - Будем надеяться, что к пост-вакцинационным антителам эти данные не относятся».

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© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

2 комментария Оставить комментарий

И опять эта самая Баранова. Как новости про вирус - так единственное имя обязательно эта Баранова. Других ученых в мире не осталось?

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Странно сравнивать натуральные природные простуды и искуственно модифицированный вирус из лабораторий.

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