Люди будут болеть COVID-19 раз в два года, выяснили ученые

Многолетние исследования американских ученых подтвердили давнюю теорию о том, что COVID-19 станет сезонным, вызывая сезонные «простуды». Кто-то будет болеть часто, кто-то редко — в зависимости от индивидуальной чувствительности к коронавирусу.

«Оказывается, предусмотрительные ученые в течение 8 лет собирали образцы сыворотки крови у почти 3500 жителей Мичигана, а заодно и проводили у них диагностику вирусных инфекций по поводу каждого чиха», - рассказала о новом исследовании доктор биологических наук, профессор Анча Баранова. - В том числе ученые поймали 1004 инфекции старыми добрыми коронавирусами 229E, OC43, NL53 и HKU1. Каждую осень в сыворотках добровольцев определяли титр антител к каждому из спайк-белков. Реинфекции HCoV были обычным явлением в этой когорте. Примерно тысяча эпизодов короновирусных простуд произошла в группе из 701 человека. Документированные реинфекции составили 30%. Некоторые бедолаги болели «с минимальными остановками» - один из испытуемых страдал от коронавирусов аж 13 раз!»

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Учитывая реинфекции любого типа (в том числе двумя разными коронавирусами), среднее время до повторного заражения составило 505 дней, выяснили исследователи. Наличие предыдущей коронавирусной инфекции увеличивало вероятность последующей инфекции более чем в два раза.



Вне зависимости от статуса по каждой инфекции, в сыворотках испытуемых измеряли уровни антител к спайк-белкам. Они там были, после инфекции слегка повышались, а по выздоровлению не особо снижались. На вероятность реинфекции эти антитела влияли весьма незначительно – правда и на нейтрализацию их никто не проверял.

Перенеся эти данные на COVID-19, ученые ожидают реинфекции в среднем раз в два года.

В таком случае напрашивается вопрос - насколько эффективна вакцинация, если даже антитела после заболевания не защищают от вируса, который при этом постоянно мутирует?

«Данные про антитела и меня не совсем вдохновляют, - комментирует исследование профессор Анча Баранова. - Будем надеяться, что к пост-вакцинационным антителам эти данные не относятся».

© Доктор Питер