Как провести майские, чтобы выйти на работу без стресса: советует психолог

Долгие майские каникулы не только могут снизить работоспособность после возвращения в офис, но и привести к эмоциональному выгоранию. О том, как заранее подготовить себя к майскому графику, рассказала психолог Екатерина Огарева.

Эмоциональному выгоранию больше всего подвержены работоголики и перфекционисты. Именно им в майские праздники будет сложнее всего, считает психолог. И если работодателя такой стахановец-многостаночник очень устраивает, то работающие без отдыха сотрудники рискуют не только получить стресс, но и вполне реальные заболевания.

«Именно они оказываются в группе риска «выгорания», которое, начинаясь с раздражительности или легкой апатии, чревато нервными срывами и вполне реальными соматическими заболеваниями. Специалисты серьёзно обсуждают вопрос о том, что трудоголизм нужно включить в международную классификацию болезней, и указывают, что в своих крайних проявлениях он близок к расстройствам привычек-влечений и зависимостям», – поясняет доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

Психолог советует увлеченным работоголикам в майские праздники категорически отказаться от сверхурочной работы и попытаться воспринять отдых как «перезагрузку». Отключение на несколько дней от производственных задач и проблем поможет стать более продуктивным после каникул.

Если же вы твердо решили отдыхать все первые 10 дне мая, то все равно стоит подумать о работе - точнее, о том, как правильно входить в трудовой режим после длинных выходных.

«Если после длительного отдыха начать выполнять монотонную, психологически трудно переносимую работу, или запланировать большой объём ресурсоёмкой активности, то это может спровоцировать негативное эмоциональное состояние. Но если, к примеру, в первый день после выходных посвятить время изучению нового проекта, своеобразному аудиту и наведению порядка или, хотя бы, чётко очертить одну выполнимую приоритетную задачу – психологическая нагрузка и риск истощения снизится», – подчеркивает специалист.

В целом, избежать подобных «эмоциональных качелей» возможно за счёт полной переустановки собственной системы ценности, советует эксперт. Для этого следует попытаться найти равновесие между работой и личной жизнью, в этом может помочь опыт шведов и датчан.

"Он основан на способности ценить обычные удовольствия жизни и наслаждаться моментом, концентрироваться не на вещах и эфемерных высших достижениях, а на атмосфере, ощущениях и смыслах", - говорит Екатерина Огарева.

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