Семь правил, которые помогают жить счастливее, назвала психолог

Если жизнь кажется серой и мрачной, и плохое настроение сопровождает вас ежедневно, стоит посмотреть на окружающий вас мир, людей, да и на самого себя чуть по-другому. Семь правил счастливой жизни, придерживаясь которых станет проще справляться с трудностями и рутиной, предложила петербургский психолог Елизавета Слюсарева.

Мы часто живем мечтами и надеждами на лучшее, верой в то, что "прилетит добрый волшебник" и все вокруг вдруг поменяется, зарплата станет больше, люди добрее, а мы сами наконец-то почувствуем себя счастливыми.

Но изменить свою жизнь можем только мы сами, говорит петербургский психолог Елизавета Слюсарева. Она назвала семь правил, выполняя которые, жить станет гораздо легче. И счастливее.



1. Правило зеркала

Люди вокруг нас отражают особенности нашей личности, даже если мы этого не осознаём. Если нам кто-то грубит, значит, мы это позволяем. Если кто-то обманывает, значит, мы склонны верить. Обижаться не на кого. Мы сами этого хотим.



2. Правило выбора

Всё, что с нами происходит, это результат нашего выбора. Если мы разгребаем чужие проблемы, значит, нам это нравится. Если мы терпим неуважительное отношение к себе, значит, мы сами это выбрали.

Мы авторы и творцы своей жизни.



3. Правило погрешности

Все могут ошибаться. Не всегда наше мнение или наши поступки другие люди должны считать правильными. Все имеют право на ошибку. Главное, уметь её признать и вовремя исправить.

4. Правило соответствия

Мы имеем ровно то, и ровно столько, чему мы соответствуем. Это касается и отношений с людьми, и работы, и денег. Если мы кого-то не любим, глупо требовать, чтобы этот кто-то любил нас. Если мы решаем измениться в лучшую сторону, меняются и окружающие нас люди.



5. Правило зависимости

Нам никто ничего не должен. Мы в свою очередь можем помогать бескорыстно. Но в случае необходимости мы должны уметь говорить «нет».



6. Правило присутствия

Мы живём здесь и сейчас. Привязанность к прошлому приводит к депрессиям, озабоченность будущим порождает тревогу. Пока мы живём настоящим, мы настоящие.



7. Правило оптимизма

Пока мы ругаем жизнь, она проходит мимо. Глаза видят, ноги ходят, сердце стучит, душа радуется. Пока мы двигаемся, мы живём.

© Доктор Питер