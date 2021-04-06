«Признайте, что вы смертны». Психолог рассказала, как бороться со страхами в пандемию и откуда берутся отрицатели COVID-19

В пандемию психотравмы угрожают не только тяжело переболевшим COVID-19, но и тем, кому удалось избежать заражения. По словам Марии Мальцевой, клинического психолога ПСПбГМУ им. Павлова, их причиной становятся разрушенные иллюзии полного контроля за своей жизнью. Специалист рассказала, что поможет, когда чувствуешь: в жизни что-то идет не так.

Пандемия становится причиной психотравм для здоровых людей, не болевших COVID-19. Часто это происходит из-за того, что их прежние иллюзии «все под контролем» рухнули.

- Современной общество, действительно, забыло, что надо говорить о смерти. Ни одна современная европейская культура смерть не обсуждает. Мы решили, что все спланировали, всем управляем, у нас хорошие города, климатические установки, мы все купили и построили. Но природа нам сказала: «Это не так». Почему у людей, не болевших ковидом, но у которых дома кто-то переболел, тоже есть психологические проблемы? Потому что они обнаружили, что не контролируют ситуацию в той мере, как себе представляли, - объясняет психолог.

По словам клинического психолога Первого меда, страх болезни и смерти — нормальная реакция здорового человека, которая помогает защищаться от инфекции и соблюдать тот же масочный режим. Но чтобы страх смерти не стал причиной проблем с психикой, надо принять тот факт, что каждый человек смертен.

- Страх умереть — это нормально. Когда человек не боится смерти — это не всегда психиатрия, но проблемы есть точно. И если сказать себе: «Да, я боюсь заболеть и умереть, это страшно», то можно получить гораздо меньший стресс от переживания ситуации. Такой человек будет меньше отрицать ковид, дисциплинированнее носить маски, пойдет прививаться. Демонстративное поведение — я не ношу маску, не верю в коронавирус и прививки, инспирировано страхом и защитными реакциями. Если я скажу себе, что этого нет, то вроде как я и не боюсь. А если не боюсь, то не умру, - говорит Мария Мальцева.

На появление психологических проблем могут указать трудности в общении с окружающими. По словам психолога, не надо сразу обвинять других — лучше начать с себя и своей жизни.

- Мы не всегда за собой замечаем изменения, но иногда видим, что к нам стали как-то по-другому относиться, нас не любят, раздражаются, в магазине все время обижают, хотя раньше все было хорошо. И кассир плохой, и таксист плохой, и дети нехорошие, и свекровь поругалась. Если таких событий в вашей жизни много, обратите на себя внимание. Может быть, это не люди изменились, а с вами что-то не так, - говорит психолог.

В такой ситуации Мария Мальцева советует выключить телевизор, телефон и хотя бы полчаса спокойно в тишине подумать о происходящем:

- Вам придут в голову мысли, которые, возможно, будут вас тревожить, настораживать. Попытайтесь их обработать и принять решение. Может быть, вам достаточно взять на неделю отгулы и поспать — иногда это помогает. Если вы пришли к тому, что вам просто плохо, это повод обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту. Основной механизм самопомощи в такой ситуации — обратить на себя внимание и подумать, то ли происходит в вашей жизни.

© Доктор Питер