Опыт «знакомства» с COVID-19 был почти у всех. Психотерапевты НМИЦ им. Бехтерева выяснили, кто и почему не торопится прививаться

Около 70% россиян не спешат прививаться от коронавируса, хотя опыт «знакомства» с COVID-19, так или иначе, был практически у всех. Это выяснили специалисты НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, опросившие более 4 тысяч жителей страны от Камчатки до Калининграда. Что останавливает сомневающихся, психотерапевты рассказали «Доктору Питеру».

Когортное исследование в НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева стартовало в начале февраля. За две недели эксперты собрали от жителей разных регионов страны 4 172 заполненные анкеты. Опросник объемный – участникам предлагалось анонимно ответить на сотню вопросов, и не только о вакцинации. Специалистов интересовало также психологическое состояние респондентов в последнее время, их настрой, тревоги, в целом отношение к здоровью и образу жизни.

- ВОЗ включает неуверенность в отношении вакцинации – самого эффективного метода борьбы со многими инфекционными заболеваниями - в топ-10 основных угроз общественного здравоохранения. Это понятие означает несвоевременность или отказ от прививок, несмотря на их доступность. И специалисты ВОЗ изучают, почему люди ведут себя так или иначе. Всего за несколько месяцев вакцинация от коронавируса обросла десятками мифов, которые передаются через соцсети, СМИ. Поэтому мы решили подробнее изучить отношение россиян к антикоронавирусным прививкам и выяснить, как оно связано с социальными, демографическими, психологическими характеристиками, индивидуальным опытом во время пандемии, - рассказала «Доктору Питеру» Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева.

Сейчас петербургские психотерапевты завершили первый этап научного исследования. Оказалось, что опыт встречи с инфекцией был почти у всех участников опроса – около половины (1 716) болели сами, многие из них тяжело, у других пострадали родные или друзья. Только 11% (471) отметили, что им и их близким удалось избежать заражения.

Однако, как выяснили авторы исследования, сегодня только каждый третий считает прививку против коронавируса нужной и полезной. Треть опрошенных сомневается в ее эффективности, еще треть – назвали ее опасной, ненужной или безразличны к ней. Причем, среди пожилых и «тех, кому за 40» позитивно настроенных к вакцинации оказалось намного больше, чем среди молодежи.

- На момент опроса 12% уже привились, еще 13% собирались привиться в ближайшее время. Между тем, более трети (34%) сообщили, что хотят подождать отдаленных последствий и результатов вакцинации, а еще треть - не планируют прививаться. Получается, что не собираются вакцинироваться или откладывают пока прививку около 70% респондентов. Это много, особенно с учетом того, что большинство участников нашего опроса – россияне с одним (2183 человека) и даже двумя (881) высшими образованиями, - говорит Татьяна Караваева.

По словам психотерапевта, осторожность к прививке связана, прежде всего, со страхом осложнений – многие боятся пока неизвестных последствий, которые в будущем могут проявиться.

- Опасения носят часто «мифический» характер и не подтверждены данными исследований. А некоторые страхи укрепляются вопреки полученным достоверным данным о безопасности вакцины. К сожалению, непроверенная информация часто кочует из одного источника в другой, обрастая все новыми и новыми фантастическими сюжетами. Интересно, но врачи, тоже участвовавшие в нашем опросе, меньше других опасаются осложнений прививки, поскольку знают больше и о вакцинации, и о самой коронавирусной инфекции, - рассказала Татьяна Караваева.

В группу пессимистически настроенных вошли в основном молодые люди, не болевшие и без сильных опасений заболеть. Как выяснилось в ходе опроса, зачастую они не интересуются результатами прививочной компании ни в стране, ни в мире.

- С одной стороны, такое отношение молодых к вакцинации ожидаемо – они и болеют легче, и прогноз у них лучше. Но, с другой стороны, они наиболее активны, часто переносят болезнь бессимптомно, а значит, могут легко распространять инфекцию. Получается своеобразный перекос: пенсионеры менее активны и больше расположены к прививке, а молодежь - всё наоборот, - комментирует Татьяна Караваева.

За год жизни с коронавирусом тревожность по поводу COVID-19 в целом среди населения снижается. А это, по мнению психотерапевта, тоже влияет на отношение к вакцинации. Опрос показал, что пандемия сегодня не вызывает особой тревоги у каждого третьего – об этом сказали 37% опрошенных, умеренно беспокоятся 54%, а сильно переживают только 9%. По словам специалиста НМИЦ им. Бехтерева, большинство участников больше беспокоятся за здоровье близких, чем за свое собственное.

Результаты первого этапа исследования авторы планируют опубликовать в журнале «Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева» в июне. Специалисты продолжат обработку данных о психологическом состоянии участников – в анкетах настрою и отношению к жизни посвящено немало вопросов. Дополнительно психотерапевты проведут анкетирование об отношении к вакцинации среди пациентов с разными группами заболеваний, включая онкологические и аутоиммунные. Через год авторы исследования хотят провести повторный опрос, чтобы посмотреть, как за это время изменится отношение к прививкам.

Ранее сообщалось, что в России полностью прошли курс вакцинации от коронавирусной инфекции как минимум 4,72 млн человек – это 3,2% населения. Среди регионов по этому показателю лидируют Чукотка, Москва и Ненецкий автономный округ. В Дагестане даже первую дозу вакцины получили менее 1% жителей.

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