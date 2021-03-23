«Путин привился — пойду и я». В Петербурге выросла скорость вакцинации от COVID-19

Владимир Путин привился от новой коронавирусной инфекции, и в Петербурге резко выросла скорость вакцинации от COVID-19. Есть ли тут взаимосвязь, «Доктору Питеру» рассказал независимый аналитик Алексей Куприянов.

Массовая вакцинации в Петербурге забуксовала в середине февраля, петербуржцы явно не спешили в поликлиники за прививкой, хотя в то время вакцин в городе было достаточно — уколоться мог каждый желающий. Спад, по словам аналитика Алексея Куприянова, был плавным и устойчивым.

- Мне кажется, что самое вероятное объяснение наблюдаемому спаду — то, что исчерпалась первая волна желающих вакцинироваться, это, видимо, были самые информированные и сознательные, - говорит эксперт.

Так совпало, что был исчерпан не только первоначальный интерес петербуржцев к вакцинации, но и начались перебои в поставках вакцин. Скорость вакцинации ожидаемо упала. Но ненадолго.

В субботу, 27 марта, в Петербург прибыла новая большая партия вакцины «Спутник V” - 53,6 тысячи доз (ранее, 19 марта, в город доставили 15,3 тысяч доз, 23 марта – 39,2 тысяч доз, а 26 марта – еще 9 тысяч). Тогда же привился и Владимир Путин. О том, что президент сделал прививку первым компонентом вакцины, стало известно вечером 23 марта. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, второй укол президенту сделают через три недели. По словам Путина, ему ввели одну из трех российских вакцин, но какую именно, не знает никто, кроме него самого и врача.

- Сейчас город обеспечен вакциной, - говорит Алексей Куприянов. - Мы уже наблюдаем, что скорость вакцинации в Петербурге резко выросла - на неделе 15-21 марта в среднем в сутки вакцинировались первой дозой около 3000 человек в день. Данные за неделю 22-28 марта еще не полные, но среднее число составило около 5000. Пиковое значение для недели 15-21 марта — 4163 привитых в сутки, для недели 22-28 марта — 7240.

Примечание к графику. Темпы вакцинации в Петербурге. Темно-зеленые столбики — количество первых доз, светло-зеленые — вторых (в день). Красным треугольником обозначено 23 марта (в этот день стало известно, что В. В. Путин сделал прививку).

Заразительный пример Путина, по мнению эксперта, стал одной из главных причин, по которой массовая вакцинация в Петербурге снова стала набирать темп:

- То, что президент, который долго и упорно воздерживался от прививки, вызывая у людей подозрение и недоверие к отечественной вакцине, все-таки позволил сделать себе укол, возможно, в какой-то мере воодушевило часть граждан, сподвигнув их на вакцинацию.

На сегодня в Петербурге получили первую дозу вакцины более 358 тысяч человек (6,63 % населения).

Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в городе новой коронавирусной инфекции, «всего в Петербурге вакцинацию прошли 358 131 человек. Из них 271 699 человек (5,03 % населения) полностью закончили цикл вакцинации. За весь период в город поступили 465,8 тысяч комплектов доз вакцины".

По сообщению сайта gogov.ru, на сегодня в России привиты хотя бы одним компонентом вакцины 6 846 664 человек(4.67% населения), полностью привиты 4 277 686 человек (2.91% населения), всего сделано 11 124 350 прививок.

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