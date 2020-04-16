Страдания приносят пользу. Психолог дала совет, как извлечь выгоду из отрицательных эмоций

Несчастья, обиды и огорчения присутствуют в жизни любого человека. И это хорошо, считают психологи. Невозможно стать счастливым человеком, не испытав разочарований. О пользе негатива рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова.

Каждый человек раньше или позже сталкивается с негативными эмоциями. Переживать разочарование, обиду, страх и испытывать огорчения - необходимый опыт, считает психолог. Он нужен для гармоничного развития личности, избавления от инфантилизма и "приземления в реальность".

"В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растешь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций. Ты сможешь потом управлять своими негативными эмоциями", – отметила в интервью радио Sputnik психолог Светлана Колосова.

Она отмечает, что обиды, страдания, огорчения - тот самый "лимон, из которого мы можем сделать лимонад", свою удивительную и счастливую жизнь.

Опасны не сами отрицательные эмоции, а слишком глубокое погружение в них, предупреждает психолог.

"Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться", – посоветовала Светлана Колосова.