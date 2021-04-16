Мужчин без масок бьют палками, женщин таскают за волосы. Очевидцы — о четвертой волне коронавируса в Индии

Индия давно уже мировой лидер по суточному приросту заразившихся коронавирусом. Но сейчас страна побила все свои рекорды, фиксируя по 250-270 тысяч зараженных в сутки. О четвертой волне эпидемии, накрывшей Индию, «Доктору Питеру» рассказали ее жители.

«Смыли грехи и заболели»

Ровно год назад, в самом начале пандемии, в мире заговорили об «индийском чуде», которое свершилось на глазах у всех — пока развитые страны фиксировали у себя бешеный рост числа заболевших коронавирусом, Индия демонстрировала удивительный оптимизм, находясь в самом конце списка пострадавших от ковида стран. Но в начале 2020 года в Индии произошел «скачок» в коронавирусной статистике и с тех пор страна считается лидером по суточному приросту заболевших. За это время она пережила три волны эпидемии, тем не менее, «индийское чудо» все-таки состоялось, были уверены местные врачи, так как страна сумела сохранить низкий уровень заболеваемости на душу населения. Считалось, что Индия справилась с инфекцией полным запретом прогулок на улицах, арестами и «палочной дисциплиной» - нарушителей, посмевших выйти из дома без маски, нещадно лупят бамбуковыми палками весь «ковидный» год. Палками орудовали даже солдаты, которые разгоняли толпы, заставляя держать социальную дистанцию в полтора метра. Но, оказалось, что «индийский сценарий» все-таки не панацея.

Рост числа заболевших в Индии продолжается 40-й день. Число инфицированных COVID-19 выросло со 135,9 тысячи до 2 миллионов человек. Сегодня Индия находится на втором месте (после США) в мире по числу выявленных случаев заражения - по последним данным минздрава, более 15 миллионов. Выздоровели почти 13 миллионов, умерли 178 769 человек. Население Индии — 1, 35 млрд человек.

Нынешняя, четвертая волна эпидемии совпала с паломническими и туристическими поездками в Индию, которые традиционно начинаются в феврале и длятся всю весну. Еще в марте чиновники радостно говорили о победе над эпидемией. Число заболевших снижалось, в стране началась массовая вакцинация. Тысячи людей со всего мира приехали в марте на праздник Гаура-пурнима.

Люди расслабились, возобновились свадебные церемонии с участием сотен гостей, горожане сняли маски и вышли на многотысячные демонстрации во время местных выборов.

Еще 12—13 апреля местные СМИ публиковали фото и видео массового купания последователей индуизма в реке Ганг. В городе Хардвар на севере Индии почти три миллиона верующих пришли на берег Ганга. Многие индусы считают реку священной, веря, что искупавшись в ней, можно смыть все грехи. «Благословение реки-матери в потоке Ганга, здесь не должно быть никакой «короны», - заявил журналистам главный министр штата Уттаракханд Тират Рават.

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Свадьбы не попали под локдаун

- Я живу в деревне Ажнала в штате Пенджаб на северо-западе Индии. Деревня по местным меркам, небольшая — около ста тысяч жителей, - рассказала «Доктору Питеру» 29-летняя Аиша. - Сама я родом из Башкирии, но живу в Индии последние три года, вышла здесь замуж. Локдаун в нашей деревне начался в марте, разрешают пойти в магазин за продуктами только на два часа, но многие нарушают этот режим, у большинства дома нет холодильников, вообще, не в индийской традиции запасать продукты. Купили, съели, если что-то осталось и сгнило — выбросили. Поэтому люди выходят на улицу, и тогда полицейские бьют их палками — но только мужчин. На улице часто можно увидеть, как женщина-полицейская таскает за волосы нарушительницу, со стороны кажется, обычная женская драка. В Дели палками никого не бьют, столица все же. Но тех, кто не носит маски, штрафуют на 5 тысяч рупий, в пересчет на российские деньги, это 5 000 рублей. Но штрафы мало кого пугают. Индусы в принципе ничего не боятся, считают, что если карма им заболеть, то значит, так предрешено. Поэтому все ограничения, которые пытаются ввести власти, практически никто не соблюдает. В деревне, в которой я живу, даже во время локдауна играли свадьбы, на которые собирались все родственники, а это человек двести. Но считается, что так можно — мол, все собираются родственным кругом внутри одного дома, наружу якобы никто не выходит. Правда, в Индии есть еще одна свадебная традиция — это когда 15 дней после свадебного торжества домой приходят жители деревни «посмотреть на невесту». И я знаю, что гости все-таки к новобрачным приходили, несмотря на коронавирус. Свадьба в Индии неприкосновенна. Даже сейчас, несмотря на большое число заболевших, свадьбы все равно разрешены, если она попадает на комендантский час, то гостям выписывают пропуск.

По словам Аиши, в ее близком окружении ковидом никто не болел.

- В деревне, конечно, были заболевшие, но особого ажиотажа по этому поводу не было, - говорит девушка. - Если кто-то простыл, или поднялась температура, можно вызвать деревенского доктора, он осмотрит и выпишет лекарство, это стоит 50-100 рупий (50-100 рублей). Если что-то серьезное, отправит в больницу.

«Верим, что вирус убьет жара»

- Я из штата Карнатака, это недалеко от Гоа, живу в маленькой деревушке на 10 тысяч жителей, - рассказывает Шахида, до пандемии она организовывала для туристов поездки внутри страны. - С начала весны, по официальным цифрам, у нас в деревне было 200 заболевших, 50 умерших. Выходить из дома сейчас запрещено. Но всем плевать на запреты, народ рвется на улицу. Требование сидеть дома и не выходить на улицу противоречит нашему менталитету, образу жизни, привычкам и традициям. Люди привыкли много времени проводить вместе, общаться, желательно 24 часа в сутки. Их основной заработок — это улица. Торговые лавки, базары. Хочешь денег — иди на улицу. Интернет есть, но доступен он далеко не всем, и популярностью особой не пользуется. Многие верят, что вирус скоро уйдет сам собой. Ученые пишут, что вирус не сможет жить при температуре выше 30 градусов, а у нас уже в мае в южной Индии бывает 45-50 градусов, поэтому надеемся, что жара убьет инфекцию.

Несмотря на то, что Индия официально закрыта для въезда, некоторые россияне все-таки «просочились» в страну, используя рабочие или медицинские визы.

- К иностранцам местные жители сегодня относятся как к источнику заразы, - говорит Виктор, он работает поваром в одном из отелей в Мумбаи. - Я знаю, что владельцы некоторых гостиниц даже запрещали селить «белых иностранцев» и отказывали им в брони.

- Индия находится на последнем месте в мире по количеству больничных коек на тысячу жителей, - рассказал «Доктору Питеру» Сунил, медицинский переводчик из Дели. - Поэтому рассчитывать на медицинскую помощь могут далеко не все. До какого-то момента болезнь распространялась медленно, а потом произошел беспрецедентный рост. Честно говоря, многие врачи были удивлены. Вирус буйствует в Дели, заражаются и вакцинированные и не вакцинированные, молодые и старые. Видимо, получили распространение новые штаммы, более заразные. Но информации о них очень мало, Индия не занимается секвенированием геномов и не отслеживает, как мутирует вирус. Система здравоохранения находится в состоянии коллапса, это официально уже признали наши власти. Не хватает кислородных концентратов и лекарств. Ежедневно умирает по сто человек. Рассказывают, что крематории не справляются с потоком тел, и некоторые самостоятельно сжигают тела своих родственников на пустырях. Понятно, что статистику смертности и заболеваемости в Индии занижают — по разным оценкам, на 20–30 %. Но даже если принять за факт, что переболели инфекцией 300-400 миллионов, то остается еще миллиард человек, не тронутый вирусом. А это значит, болезни есть где разгуляться.

Индийские власти надеются, что смогут победить коронавирус с помощью жестких локдаунов в крупных городах и массовой вакцинации. Главный министр Дели уже призвал власти Индии разрешить вакцинацию населения моложе 45 лет (сейчас прививают в приоритетном порядке в основном пожилых), отметив, что более 65% новых заболевших – молодые люди.

Ирина Фигурина

© Доктор Питер