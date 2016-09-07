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В Индии обнаружили мертвыми почти 2 тысячи птиц - власти подозревают вспышку птичьего гриппа

13:20, 05.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Около озера Понг-Дам в Индии обнаружили мертвыми 1700 птиц, в основном это были горные гуси. Местные власти подозревают вспышку птичьего гриппа. Сейчас доступ к озеру и близлежащим окрестностям закрыт для туристов, местных жителей и домашнего скота.

В Индии обнаружили мертвыми почти 2 тысячи птиц - власти подозревают вспышку птичьего гриппа
Фото: wikipedia.org

У озера Понг-Дам в округе Кангра северного индийского штата Химачал-Прадеш обнаружены трупы 1700 птиц, в основном это горные гуси, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV. Региональные власти уже направили к озеру группу экспертов, которые должны выяснить обстоятельства гибели пернатых.

Доступ к озеру полностью закрыт для туристов и местных жителей, приближаться к месту гибели птиц нельзя минимум на 1 км. Вокруг водоема также создали специальную зону наблюдения, радиусом в 9 км, чтобы следить за распространением возможной инфекции. Временно запрещена продажа рыбы, выловленной в озере и птиц, обитающих в окрестностях.

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В конце июля 2020 года на севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп. Чтобы не допустить его распространения, было уничтожено почти 39 тысяч кур.

Рубрики: Инфекционные болезни

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