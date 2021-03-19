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Инфекционные болезни

Эпидемия коронавируса создает идеальные условия для распространения обнаруженной в Индии суперинфекции, считают ученые

19:07, 19.03.2021   / 0 комментариев ↓
Эпидемиологи обнаружили в Индии грибок Candida auris, распространение которого может привести к еще одной пандемии. Он устойчив ко многим лекарственным средствам, в том числе противогрибковым. Эпидемия коронавируса создает идеальные условия для распространения этого грибка, считают исследователи.

pixabay.com
pixabay.com

Эпидемиологи обнаружили на удаленных песчанных пляжах в Индии следы грибка Candida auris. О находке сообщает издание India Today, исследование ученых опубликовано в научном журнале mBio.

Команда эпидемиологов изучила 48 образцов почвы и воды, собранных с восьми природных участков вокруг Андаманских островов. К ним относятся песчаные пляжи, скалистые берега и болота. Среди всех образцов грибок обнаружили на безлюдном заболоченном солончаке и песчаном пляже, где, в отличие от первого варианта, всегда много отдыхающих.

При дальнейшем исследовании грибка с пляжа ученые выяснили, что он обладает множественной лекарственной устойчивостью, а также может быть родственником тех штаммов грибков, которыми заражаются пациенты в стационарах. Эксперты университета Дели опасаются, что эпидемия коронавируса может создать идеальные условия для распространения этого грибка и привести к новой пандемии.

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Исследователи пока не выяснили, как началось распространение Candida auris. Одна из версий - повышение температуры из-за изменения климата могло привести к адаптации грибка к более высоким температурам в дикой природе, что позволило ему мутировать и "перейти" к людям.

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Справка

Candida auris — разновидность микроскопического грибка, который резистентен к большинству известных препаратов. Известных случаев заражения в мире мало, их основные описания сделаны в США. Летальность составляет 60%.

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