Эпидемия коронавируса создает идеальные условия для распространения обнаруженной в Индии суперинфекции, считают ученые

Эпидемиологи обнаружили в Индии грибок Candida auris, распространение которого может привести к еще одной пандемии. Он устойчив ко многим лекарственным средствам, в том числе противогрибковым. Эпидемия коронавируса создает идеальные условия для распространения этого грибка, считают исследователи.

Эпидемиологи обнаружили на удаленных песчанных пляжах в Индии следы грибка Candida auris. О находке сообщает издание India Today, исследование ученых опубликовано в научном журнале mBio.

Команда эпидемиологов изучила 48 образцов почвы и воды, собранных с восьми природных участков вокруг Андаманских островов. К ним относятся песчаные пляжи, скалистые берега и болота. Среди всех образцов грибок обнаружили на безлюдном заболоченном солончаке и песчаном пляже, где, в отличие от первого варианта, всегда много отдыхающих.

При дальнейшем исследовании грибка с пляжа ученые выяснили, что он обладает множественной лекарственной устойчивостью, а также может быть родственником тех штаммов грибков, которыми заражаются пациенты в стационарах. Эксперты университета Дели опасаются, что эпидемия коронавируса может создать идеальные условия для распространения этого грибка и привести к новой пандемии.

Исследователи пока не выяснили, как началось распространение Candida auris. Одна из версий - повышение температуры из-за изменения климата могло привести к адаптации грибка к более высоким температурам в дикой природе, что позволило ему мутировать и "перейти" к людям.

Справка

Candida auris — разновидность микроскопического грибка, который резистентен к большинству известных препаратов. Известных случаев заражения в мире мало, их основные описания сделаны в США. Летальность составляет 60%.