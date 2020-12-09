Постоянный голод - друг различных заболеваний и депрессии, предупреждает диетолог

Физический голод, как правило, возникает через 2-3 часа после приема пищи. Но иногда у человека появляются навязчивые идеи, связанные с едой - он постоянно хочет есть, не может сконцентрироваться на работе и думает только о своем желудке. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, о чем может сигнализировать постоянное чувство голода.

Постоянное чувство голода может появляться при различных заболеваниях, рассказала "Звезде" врач-диетолог Наталья Круглова. Одно из них - это гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы, ее избыточная активность - Прим. ред.).

Повышение кислотности желудочного сока, по словам диетолога, также способствует появлению непрекращающегося чувства голода.

Еще одна причина, по которой вы можете постоянно хотеть есть - стресс, различные тревожные расстройства. «Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже резко худеет, - вот это должно насторожить. Потому что это как раз признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы. Вот тут, конечно, нужно обратиться к специалисту», - предупредила эксперт.

Врач напомнила, что при злоупотреблении сладким человек тоже может часто ощущать чувство голода - повышается уровень инсулина, следовательно, ему постоянно хочется что-то съесть.

Если постоянное чувство голода сочетается с сонливостью, упадком сил и сниженной работоспособностью, то это тоже повод обратиться к врачу, так как это может также быть признаком развивающегося заболевания или какого-то психологического нарушения.