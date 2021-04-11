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Аллергология

От каких продуктов следует отказаться аллергикам, чтобы легче пережить обострение поллиноза

13:50, 11.04.2021   / 0 комментариев ↓
Чтобы легче пережить весеннее обострение поллиноза, аллергикам стоит временно исключить из рациона продукты, которые могут "раздражать" организм. Например, если у человека аллергия на березу, ему стоит отказаться от яблок и других косточковых фруктов. Какие продукты могут ухудшить состояние, рассказала врач-аллерголог Вера Ревякина.

pixabay.com
pixabay.com

Аллергия на пыльцу деревьев и растений часто вынуждает людей отказываться от некоторых продуктов. Например, в период цветения березы аллергики могут реагировать на яблоки и другие косточковые фрукты. Такое явление получило название «аллергическая кросс-реактивность», рассказала врач - аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

В апреле начинает цвести береза, ее главный аллерген схож с аллергенами яблока, сельдерея, моркови, фундука, сои, груши, клубники. Поэтому если в период цветения аллергик съест что-то из этого списка, то он может ощутить или усилить неприятные симптомы - зуд во рту, отек, воспаление слизистой оболочки. 

На какие продукты в период цветения растений может реагировать организм

Если у человека аллергия на грибы, то споры плесени на продуктах также могут вызвать аллергическую реакцию. Черные точки на плодах – показатель грибкового поражения. Такие фрукты и овощи есть нельзя. Хлеб с плесенью надо всегда выбрасывать - грибок поражает продукт до глубины и как бы вы ни обрезали пораженный участок, от грибка избавиться не получится.

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Важно: не всегда аллергики реагируют на продукты. Так, некоторым приходится жестко ограничивать свой рацион, а некоторые могут есть все. Если вы страдаете от сезонной аллергии, то не откладывайте визит к аллергологу. Врач, исходя из индивидуальных особенностей вашего организма точно определит, какие продукты должны быть под запретом.

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© Доктор Питер

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