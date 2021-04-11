От каких продуктов следует отказаться аллергикам, чтобы легче пережить обострение поллиноза

Чтобы легче пережить весеннее обострение поллиноза, аллергикам стоит временно исключить из рациона продукты, которые могут "раздражать" организм. Например, если у человека аллергия на березу, ему стоит отказаться от яблок и других косточковых фруктов. Какие продукты могут ухудшить состояние, рассказала врач-аллерголог Вера Ревякина.

Аллергия на пыльцу деревьев и растений часто вынуждает людей отказываться от некоторых продуктов. Например, в период цветения березы аллергики могут реагировать на яблоки и другие косточковые фрукты. Такое явление получило название «аллергическая кросс-реактивность», рассказала врач - аллерголог, доктор медицинских наук Вера Ревякина.

В апреле начинает цвести береза, ее главный аллерген схож с аллергенами яблока, сельдерея, моркови, фундука, сои, груши, клубники. Поэтому если в период цветения аллергик съест что-то из этого списка, то он может ощутить или усилить неприятные симптомы - зуд во рту, отек, воспаление слизистой оболочки.

На какие продукты в период цветения растений может реагировать организм

Береза – клубника, яблоко, груша, абрикосы, персики, вишня, морковь, сельдерей, помидоры, картофель, болгарский перец, соя, бананы, ананасы, дыня, киви, манго, арахис, миндаль и фундук;

Ольха – орехи, арахис, персики;

Рис – арбуз, дыня, картофель, помидоры, киви, мандарины, апельсины, арахис, киви;

Амброзия полыннолистная - спаржа, яблоко, абрикос, вишня, виноград, лесной и грецкий орехи, листья салата, кукуруза, персик, клубника, помидор, дыня, арбуз, кабачок, огурец, банан, киви, мед, подорожник;

Полынь – спаржа, клубника, яблоко, абрикос, вишня, виноград, персик, манго, листья салата, кукуруза, помидор, сельдерей, морковь, петрушка, перец, горчица, тмин, семена фенхеля и кориандра, анис, цветная капуста, брокколи, чеснок, лук, лук-порей, грецкий орех, арахис, миндаль, фундук, мед, ромашка;

Тимофеевка – спаржа, яблоко, абрикос, вишня, виноград, цитрусы, лесной и грецкий орехи, листья салата, кукуруза, персик, клубника, помидор;

Мука злаковых и пшеница – огурцы, дыня, апельсин, белый картофель, арбуз, арахис, киви. Многие считают, что киви не аллергенен, потому что зеленый. На самом деле это не так, аллергики иногда реагируют и на него;

Луговые травы – дыня, арахис, картофель, помидор.

Если у человека аллергия на грибы, то споры плесени на продуктах также могут вызвать аллергическую реакцию. Черные точки на плодах – показатель грибкового поражения. Такие фрукты и овощи есть нельзя. Хлеб с плесенью надо всегда выбрасывать - грибок поражает продукт до глубины и как бы вы ни обрезали пораженный участок, от грибка избавиться не получится.

Важно: не всегда аллергики реагируют на продукты. Так, некоторым приходится жестко ограничивать свой рацион, а некоторые могут есть все. Если вы страдаете от сезонной аллергии, то не откладывайте визит к аллергологу. Врач, исходя из индивидуальных особенностей вашего организма точно определит, какие продукты должны быть под запретом.

© Доктор Питер