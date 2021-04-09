Сезонная аллергия все ближе. Как пережить весеннее обострение поллиноза - простые правила от Роспотребнадзора

Сезонная аллергия все ближе. Как пережить весеннее обострение поллиноза - простые правила от Роспотребнадзора14:22, 09.04.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Насморк, заложенность носа, приступы чихания, отечность и зуд век - все это симптомы сезонной аллергии. Весной в воздухе появляется пыльца растений-аллергенов, что становится настоящим испытанием для людей, страдающих от поллиноза. Роспотребнадзор составил памятку, следуя которой пережить весеннее обострение будет гораздо легче.
Весной в воздухе появляется пыльца первых "деревьев- аллергенов", к ним относятся берёза, ольха, лещина, дуб, клен. На их пыльцу аллергики начинают реагировать в апреле. Исчезает раздражитель к концу мая. В последний месяц весны организм могут начать "раздражать" рожь, ячмень, овёс, пшеница, ковыль и пырей - чихание и зуд иногда длятся до июля.
Чтобы легче пережить сезонное обострение, эксперты Роспотребнадзора составили памятку для аллергиков:
- Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе при помощи специализированных ресурсов в сети и мобильных приложений. Каждый год цветение растений может начинаться и заканчиваться в разное время, в зависимости от погодных условий;
- Если есть возможность, то постарайтесь сменить климат - уехать в ту страну, где не сезон вашего растения - аллергена;
- Минимизировать контакт с пыльцой можно, для этого надо выполнять следующие простые правила: ограничьте время пребывания на открытом воздухе и избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикник). Дома, на работе и даже в автомобиле старайтесь как можно реже открывать окна. В квартире установите кондиционер, который будет очищать воздух, а на окнах - специальные сетки. Ежедневно проводите влажную уборку. После прогулки обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду. Не забудьте прополоскать рот, промыть глаза и нос физиологическим раствором (0,9% р-р NaCl);
- Ограничьте употребление свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, а также кваса, мёда (многие растительные продукты имеют в своем составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций). Помните, что во время обострения нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты;
- Регулярно наблюдайтесь у врача, в том числе и вне сезона обострения;
- Если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений, то не занимайтесь самолечением - обратитесь к специалисту. Аллерголог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты, а также даст рекомендации;
- Вне сезона цветения растений ведите активный образ жизни. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом.
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© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
А причем тут Роспотребнадзор?
И почему там эксперты по аллергии?!?
Про аллергию говорить должны аллергологи-иммунологи
А так и дворник дядя Вася может сказать о каком-либо заболевании (пусть и правильно, тк где то слышал)