«Спросите пульмонолога»: Насморк и глаза слезятся - как отличить приступ весенней аллергии от COVID-19?

Весной у аллергиков выше риск заразиться коронавирусом, чем в другое время года? Противопоказана ли вакцинация от коронавируса, если есть аллергия на антибиотики? Как «нормализовать сатурацию» крови? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера».

За рубежом возвращают локдауны и ковидные ограничения, но ждать ли весной в России третью волну коронавируса, до сих непонятно — прогнозы противоречивы. В межведомственном городском штабе по борьбе с коронавирусом признают: вероятность нового подъема заболеваемости существует. А пока она все-таки есть, «Доктор Питер» продолжает принимать вопросы читателей в рубрике «Спросите пульмонолога» - у всех желающих есть возможность получить рекомендацию ведущих специалистов Петербурга по профилактике и лечению не только коронавирусной инфекции, но и болезней органов дыхания, аллергии. Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем несколько ответов врачей на вопросы, заданные читателями в марте.

- Действительно ли весной у аллергиков риск заболеть COVID-19 выше, чем в другое время года? Как отличить приступ аллергии на пыльцу от ковида, ведь многие симптомы у них похожи?

- На основании многочисленных источников могу утверждать, что к настоящему времени нет убедительных данных о более тяжёлым прогнозе COVID-19 у пациентов с аллергическими заболеваниями - по крайней мере, если речь не идёт о случаях с их тяжёлым течением. Есть даже мнение, что аллергики заболевают COVID-19 реже и переносят легче. И поллиноз, и COVID-19 характеризуются насморком, чиханием, но аллергический ринит обычно сопровождается конъюнктивитом, который при COVID-19 выражен в меньшей степени. При инфекции, напротив, более характерны лихорадка, общая слабость, одышка, сухой кашель, потеря обоняния, боли в мышцах, диарея. Конечно, помогает дифференцировать диагноз предыстория сезонных проявлений аллергии в прошлые годы, а также данные обследования, в частности, эозинофилия в клиническом анализе крови у аллергиков или положительный результат мазка на SARS-CoV-2.

- Аллергия на антибиотики - противопоказание для вакцинации от СOVID-19?

- «Аллергия на антибиотики» - выражение довольно общее. Если рассматривать ситуацию в целом, то аллергические заболевания абсолютным противопоказанием к введению вакцины не являются, за исключением случаев их активного течения. Полагаю, что этот вопрос вам необходимо обсудить с врачом в ходе осмотра, предшествующего вакцинации.

- Бабушка 71 год около 10 дней находится в госпитале с COVID. Поражение легких 20%, сатурация днём, когда поест и подвигается 86-90%, когда дышит кислородом - 95-98%. Как можно привести показатель в норму? Что необходимо делать? Терапия стандартная при COVID.

- Показатель сатурации кислородом отражает тяжесть течения заболевания. Лекарства, «чтобы нормализовать сатурацию», нет. Усилия врачей направлены на лечение причины гипоксемии - COVID-19, и возмещение дефицита кислорода в крови (продолжение кислородотерапии). Не вполне уверен, что поражение 20% объёма лёгочной ткани, т.е. сравнительно небольшое, вызывает столь заметное падение сатурации при нагрузках. Возможно, со времени выполнения МСКТ инфекция затронула другие отделы лёгких, или развились какие-либо осложнения заболевания. Это уточняется в ходе контрольного обследования, в том числе МСКТ. Не исключено, что лечение целесообразно изменить в соответствии со стандартами терапии более тяжёлого течения COVID-19.

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