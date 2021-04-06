18+ / fontanka.ru

«Спросите пульмонолога»: Насморк и глаза слезятся - как отличить приступ весенней аллергии от COVID-19?

10:10, 06.04.2021 / Верcия для печати / 2 комментария

Весной у аллергиков выше риск заразиться коронавирусом, чем в другое время года? Противопоказана ли вакцинация от коронавируса, если есть аллергия на антибиотики? Как «нормализовать сатурацию» крови? Ведущие пульмонологи Петербурга продолжают отвечать на вопросы читателей «Доктора Питера».

&laquo;Спросите пульмонолога&raquo;: Насморк и глаза слезятся - как отличить приступ весенней аллергии от COVID-19?
Фото: pixabay.com

За рубежом возвращают локдауны и ковидные ограничения, но ждать ли весной  в России третью волну коронавируса, до сих непонятно — прогнозы противоречивы. В межведомственном городском штабе по борьбе с коронавирусом признают: вероятность нового подъема заболеваемости существует. А пока она все-таки есть, «Доктор Питер» продолжает принимать вопросы читателей в рубрике «Спросите пульмонолога» - у всех желающих есть возможность получить рекомендацию ведущих специалистов Петербурга по профилактике и лечению не только коронавирусной инфекции, но и болезней органов дыхания, аллергии. Напомним, читателям отвечают главный пульмонолог Петербурга и СЗФО, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Ольга Николаевна Титова, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова Андрей Геннадьевич Козырев, заведующая пульмонологическим отделением Городской многопрофильной больницы №2 Ирина Юрьевна Крошкина, руководитель Городского пульмонологического центра при Введенской больнице Наталья Анатольевна Кузубова. Ответы публикуются обычно в тот же день под общим ником Pulmonolog.MD — увидеть их можно прямо под своим вопросом.

Новые вопросы можно оставлять в комментариях к этому тексту. Публикуем несколько ответов врачей на вопросы, заданные читателями в марте.

- Действительно ли весной у аллергиков риск заболеть COVID-19 выше, чем в другое время года? Как отличить приступ аллергии на пыльцу от ковида, ведь многие симптомы у них похожи?

- На основании многочисленных источников могу утверждать, что к настоящему времени нет убедительных данных о более тяжёлым прогнозе COVID-19 у пациентов с аллергическими заболеваниями - по крайней мере, если речь не идёт о случаях с их тяжёлым течением. Есть даже мнение, что аллергики заболевают COVID-19 реже и переносят легче. И поллиноз, и COVID-19 характеризуются насморком, чиханием, но аллергический ринит обычно сопровождается конъюнктивитом, который при COVID-19 выражен в меньшей степени. При инфекции, напротив, более характерны лихорадка, общая слабость, одышка, сухой кашель, потеря обоняния, боли в мышцах, диарея. Конечно, помогает дифференцировать диагноз предыстория сезонных проявлений аллергии в прошлые годы, а также данные обследования, в частности, эозинофилия в клиническом анализе крови у аллергиков или положительный результат мазка на SARS-CoV-2.

Читайте также: Стоит ли аллергикам делать прививку от коронавируса. На вопросы ответила специалист по вакцинопрофилактике

- Аллергия на антибиотики - противопоказание для вакцинации от СOVID-19?

- «Аллергия на антибиотики» - выражение довольно общее. Если рассматривать ситуацию в целом, то аллергические заболевания абсолютным противопоказанием к введению вакцины не являются, за исключением случаев их активного течения. Полагаю, что этот вопрос вам необходимо обсудить с врачом в ходе осмотра, предшествующего вакцинации.

- Бабушка 71 год около 10 дней находится в госпитале с COVID. Поражение легких 20%, сатурация днём, когда поест и подвигается 86-90%, когда дышит кислородом - 95-98%. Как можно привести показатель в норму? Что необходимо делать? Терапия стандартная при COVID.

- Показатель сатурации кислородом отражает тяжесть течения заболевания. Лекарства, «чтобы нормализовать сатурацию», нет. Усилия врачей направлены на лечение причины гипоксемии - COVID-19, и возмещение дефицита кислорода в крови (продолжение кислородотерапии). Не вполне уверен, что поражение 20% объёма лёгочной ткани, т.е. сравнительно небольшое, вызывает столь заметное падение сатурации при нагрузках. Возможно, со времени выполнения МСКТ инфекция затронула другие отделы лёгких, или развились какие-либо осложнения заболевания. Это уточняется в ходе контрольного обследования, в том числе МСКТ. Не исключено, что лечение целесообразно изменить в соответствии со стандартами терапии более тяжёлого течения COVID-19.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Пульмонология

2 комментария Оставить комментарий

у меня астма, достаточно тяжелая форма. С Симбикортом, беродуалом и пульмикортом Что ВЫ мне посоветуете с вакцинацией?. Боязно

Ответить

Извините, но нет смысла задавать вопросы, если запись на консультацию к пульмонологу в Центр на Сикейроса только через 2 месяца.g9dd

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×