В начале лета привиться "ЭпиВакКороной" смогут все желающие, обещает "Вектор"

К июню вакцина от "Вектора" появится в регионах в достаточном объеме - привиться смогут все желающие, пообещали разработчики. Сегодня в гражданском обороте находятся несколько сотен тысяч комплектов препарата.

"В первую очередь мы будем стараться удовлетворить запросы регионов, поэтому уже сейчас наращиваем объемы производства "ЭпиВакКороны". Уже в июне вакцина будет широко доступна и каких-либо сложностей в ее применении и в обеспечении препаратом медицинских организаций для проведения вакцинации не возникнет", - сообщил "Российской газете" руководитель екатеринбургского Научно-исследовательского института вирусных инфекций при центре "Вектор" Александр Семёнов.

По данным разработчиков, в апреле в гражданский оборот выпустят 1,5 млн доз вакцины, в мае - 3 млн. В июне планируют выпустить 5 млн доз.

В Петербург первая партия "ЭпиВакКороны" поступила 8 апреля. Вакцину уже доставили в пункты вакцинации, "Доктор Питер" опубликовал полный список адресов.