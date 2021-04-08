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В начале лета привиться "ЭпиВакКороной" смогут все желающие, обещает "Вектор"

16:38, 10.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

К июню вакцина от "Вектора" появится в регионах в достаточном объеме - привиться смогут все желающие, пообещали разработчики. Сегодня в гражданском обороте находятся несколько сотен тысяч комплектов препарата.

В начале лета привиться &quot;ЭпиВакКороной&quot; смогут все желающие, обещает &quot;Вектор&quot;

"В первую очередь мы будем стараться удовлетворить запросы регионов, поэтому уже сейчас наращиваем объемы производства "ЭпиВакКороны". Уже в июне вакцина будет широко доступна и каких-либо сложностей в ее применении и в обеспечении препаратом медицинских организаций для проведения вакцинации не возникнет", - сообщил "Российской газете" руководитель екатеринбургского Научно-исследовательского института вирусных инфекций при центре "Вектор" Александр Семёнов.

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По данным разработчиков, в апреле в гражданский оборот выпустят 1,5 млн доз вакцины, в мае - 3 млн. В июне планируют выпустить 5 млн доз. 

В Петербург первая партия "ЭпиВакКороны" поступила 8 апреля. Вакцину уже доставили в пункты вакцинации, "Доктор Питер" опубликовал полный список адресов. 

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Рубрики: Инфекционные болезни

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