Взять и отменить. Психолог рассказал, как полюбить утро понедельника

Традиционно самым тяжелым днем недели считается понедельник. Многие испытывают раздражение из-за того, что выходные позади и нужно выходить на работу, а негативный настрой раскрашивает день в черные тона. Почему мы так не любим утро первого рабочего дня недели и что с этим делать, рассказал "Доктору Питеру" психолог Александр Клочков.

Россияне традиционно считают понедельник тяжелым днем, когда нужно из состояния расслабленности и отдыха переходить в трудовой режим. Но проблема совсем не в понедельнике, считает доктор психологических наук, профессор Александр Клочков.

- Фразу "понедельник - день тяжелый" говорят люди, которые не любят свою работу и ходят туда только ради зарплаты, - говорит психолог.

По его словам, "отменить понедельники" обычно хотят те, у кого счастливые моменты, связаные с работой, появляются только два раза в месяц - в получку и в аванс, а полноценная жизнь "случается" только по выходным.

- Гормоны счастья, в первую очередь, серотонин и дофамин, необходимы человеку ежедневно - как вкусная еда. Попробуйте с понедельника по пятницу есть только макароны с сыром, а в субботу и воскресенье накидываться на шведский стол. Подумайте, захочется ли вам в понедельник снова вернуться на макароны с сыром, - предлагает задуматься психолог. - Но позволить себе ежедневный шведский стол могут не все.

Психолог отмечает, что человеку крайне трудно сделать ставку на "хочу стать счастливым" из-за страха остаться без работы и доходов. Ведь люди мыслят стереотипами и боятся перемен в жизни.

"Это как выбирать между богатым или счастливым, - резюмирует Александр Клочков. - Люди не верят в себя, в то, что могут заниматься любимым делом и зарабатывать этим одновременно. Существует устоявшееся мнение, что работа - она не про счастье, она - для денег. Труд для многих ассоциирован с принуждением и словом "должен". Если этот шаблон изменить, убрать, то синдром "утра понедельника" пропадет автоматически.

На самом деле, результаты социологических исследований говорят, что самым стрессовым днем недели для офисных работников считается не понедельник, а вторник. В первый рабочий день недели сотрудники стараются отложить дела на завтра, поскольку не готовы резко менять режим и погружаться в дела. В результате ко вторнику скапливается большой объем работы.

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