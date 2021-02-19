Еще одна смерть в доме престарелых после вакцинации препаратом от Pfizer - в Австралии

В Австралии пожилая женщина умерла после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer. Смерть наступила через несколько часов. На данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью женщины.

82-летняя женщина из Австралии умерла через несколько часов после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

Инцидент произошел в доме престарелых. На данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью пациентки. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.

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Это не первая смерть после вакцинации этим препаратом. Подобные случаи были зафиксированы в январе в Норвегии - после прививки умерли 23 человека. В феврале семь пожилых людей скончались в доме престарелых в испанском городе Лагартера, всем постояльцам которого была сделана прививка от Pfizer.

После инцидентов в ВОЗ заявили, что связи между прививкой и смертями нет. Учитывая все риски и положительный эффект, препарат продолжают рекомендовать для вакцинации пожилых.