Еще одна смерть в доме престарелых после вакцинации препаратом от Pfizer - в Австралии

Еще одна смерть в доме престарелых после вакцинации препаратом от Pfizer - в Австралии15:30, 07.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
В Австралии пожилая женщина умерла после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer. Смерть наступила через несколько часов. На данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью женщины.
82-летняя женщина из Австралии умерла через несколько часов после вакцинации от коронавируса препаратом американской компании Pfizer. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.
Инцидент произошел в доме престарелых. На данный момент нет точной информации о том, есть ли связь между вакцинацией и смертью пациентки. Известно, что у женщины были проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.
Читайте также: Коронавирусную вакцину от Pfizer испытывают на беременных
Это не первая смерть после вакцинации этим препаратом. Подобные случаи были зафиксированы в январе в Норвегии - после прививки умерли 23 человека. В феврале семь пожилых людей скончались в доме престарелых в испанском городе Лагартера, всем постояльцам которого была сделана прививка от Pfizer.
После инцидентов в ВОЗ заявили, что связи между прививкой и смертями нет. Учитывая все риски и положительный эффект, препарат продолжают рекомендовать для вакцинации пожилых.
Читайте также: СМИ: У 13 израильтян развился паралич лицевого нерва после первой дозы вакцины Pfizer
Ещё нет комментариев