Регулярный недосып может привести к инфаркту и сахарному диабету, заявил врач-сомнолог

Регулярный недосып увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии. Помимо этого, недостаток сна может привести к хронической сердечной недостаточности, инфаркту миокарда и сахарному диабету рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Известно, что длительное ограничение времени сна сопровождается повышением артериального давления. Приблизительно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей. Кроме того, повышается риск инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям. Также увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета», - рассказал агентству городских новостей "Москва" доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Эксперт добавил, что пока не доказан тот факт, что периодический недосып аналогично влияет на организм. Например, вы можете не досыпать один раз в неделю - при таком раскладе серьезной угрозы здоровью нет.