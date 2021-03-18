18+ / fontanka.ru

Регулярный недосып может привести к инфаркту и сахарному диабету, заявил врач-сомнолог

19:20, 01.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Регулярный недосып увеличивает вероятность развития артериальной гипертонии. Помимо этого, недостаток сна может привести к хронической сердечной недостаточности, инфаркту миокарда и сахарному диабету рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Регулярный недосып может привести к инфаркту и сахарному диабету, заявил врач-сомнолог
Фото: pixabay.com

«Известно, что длительное ограничение времени сна сопровождается повышением артериального давления. Приблизительно в 1,6 раза повышается риск развития артериальной гипертонии у недосыпающих людей. Кроме того, повышается риск инфарктов миокарда и хронической сердечной недостаточности, снижается иммунитет, повышается подверженность к инфекциям. Также увеличивается риск нарушений углеводного обмена, сахарного диабета», - рассказал агентству городских новостей "Москва" доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Читайте также: Семь привычек, которые мешают нормально спать, назвали врачи

Эксперт добавил, что пока не доказан тот факт, что периодический недосып аналогично влияет на организм. Например, вы можете не досыпать один раз в неделю - при таком раскладе серьезной угрозы здоровью нет.

Читайте также: Как победить бессонницу? 10 советов по улучшению сна от сомнолога Центра им. Алмазова

 

Рубрики: Кардиология, Образ жизни

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

  • Клиника «Источник»*****
    Клиника просто супер! Новый ремонт, всё чисто и аккуратно. Обаятельные девушки-администраторы встретили, всё показали и рассказали. Сервис на...
    5.0 Отзыв от 30 марта 2021 г. 16:45
    Читать дальше
  • Стоматологическая клиника "Камелот"
    Проходила лечение у Андрея Николаевич Нартова в клинике Камелот, установлены коронки диоксидциркония. Качеством лечения осталась довольно. Ежегодно...
    4.8 Отзыв от 30 марта 2021 г. 15:42
    Читать дальше
  • Городская поликлиника №120
    Это отвратительная и хамская поликлиника! Все сделано для того чтобы пациенты обходили ее стороной и не пользовались их услугами, а если и...
    1.0 Отзыв от 26 марта 2021 г. 00:55
    Читать дальше
Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×