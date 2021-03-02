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Семь привычек, которые мешают нормально спать, назвали врачи

10:27, 18.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Если вам сложно засыпать или вы просыпаетесь разбитым и не отдохнувшим, возможно, пришло время провести "инвентаризацию" того, что вы едите и когда. Врачи-диетологи назвали семь привычек, которые могут заставить вас ворочаться ночью или тяжело засыпать.

Семь привычек, которые мешают нормально спать, назвали врачи
Фото: pixabay.com

Слишком много кофеина
Согласно исследованиям, по данным CNN, кофеин мешает хорошему сну, даже если его употреблять за шесть часов до того, как вы ляжете в кровать. Кофеин препятствует действию химического вещества, известного как аденозин, которое обладает седативными свойствами и накапливается в мозге, сигнализируя о сне. Кофеин также может влиять на циркадные ритмы, что может привести к бессоннице.
Надо помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, безалкогольных напитках, энергетических напитках и шоколаде.

Обильная еда на ночь
Большая порция спагетти или стейк на ужин могут показаться привлекательными, если вы мало ели весь день, но обильная тяжелая еда вызывает вздутие живота, затрудняя засыпание и нарушая сон. Кроме того, жир переваривается дольше и может вызывать дискомфорт, особенно, когда вы находитесь в положении лежа. Старайтесь избегать на ужин блюд с высоким содержанием жиров и подождите не менее двух часов после еды, прежде чем ложиться спать.
«И не просто сидите на диване и смотрите сериалы - сделайте растяжку и немного подвигайтесь», - говорит диетолог Вандана Шет и обнадеживает, что если голод мучает вас прямо перед сном, спасением станет легкая низкокалорийная закуска.

Слишком много сахара
Избегайте перед сном еды и напитков, содержащих большое количество сахара.
«Избыточное потребление сахара может вызвать у женщин в постменопаузе обильное ночное потоотделение, говорят исследования», - сказала Нэнси З. Фаррелл Аллен, диетолог из Вирджинии.

Острая пища
Может вызвать изжогу, затруднить засыпание и вызвать дискомфорт. Ограничьте или избегайте употребления перед сном перца чили, карри и других "горячих" специй. Часто просыпаться ночью можно и после употребления очень кислых напитков перед сном.

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Алкоголь
Бокал вина или рюмка крепкого спиртного на ночь помешают спать качественно. Сон будет неглубокий, с частыми пробуждениями, а обезвоживание может стать причиной головной боли.
«Ограничьте употребление алкоголя вечером 1-2 стандартными порциями и не пейте за несколько часов до сна, чтобы дать вашему организму возможность переработать напиток», - сказала Фаррелл Аллен.

Слишком много жидкости
Употребление большого количества жидкости вечером может увеличить частоту мочеиспускания, что приведет к пробуждению в ночное время.

Лишний вес
Избыточная масса тела может увеличить риск апноэ во сне (кратковременной остановки дыхания - Ред.), что может нарушить сон.
У тех, кто имеет недостаток веса, тоже могут наблюдаться нарушения сна. «Люди с анорексией или булимией, у которых очень низкий вес, часто имеют фрагментированный сон, похожий на бессонницу», - говорит диетолог.

Рубрики: Диетология

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