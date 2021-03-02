Семь привычек, которые мешают нормально спать, назвали врачи

Если вам сложно засыпать или вы просыпаетесь разбитым и не отдохнувшим, возможно, пришло время провести "инвентаризацию" того, что вы едите и когда. Врачи-диетологи назвали семь привычек, которые могут заставить вас ворочаться ночью или тяжело засыпать.

Слишком много кофеина

Согласно исследованиям, по данным CNN, кофеин мешает хорошему сну, даже если его употреблять за шесть часов до того, как вы ляжете в кровать. Кофеин препятствует действию химического вещества, известного как аденозин, которое обладает седативными свойствами и накапливается в мозге, сигнализируя о сне. Кофеин также может влиять на циркадные ритмы, что может привести к бессоннице.

Надо помнить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, безалкогольных напитках, энергетических напитках и шоколаде.

Обильная еда на ночь

Большая порция спагетти или стейк на ужин могут показаться привлекательными, если вы мало ели весь день, но обильная тяжелая еда вызывает вздутие живота, затрудняя засыпание и нарушая сон. Кроме того, жир переваривается дольше и может вызывать дискомфорт, особенно, когда вы находитесь в положении лежа. Старайтесь избегать на ужин блюд с высоким содержанием жиров и подождите не менее двух часов после еды, прежде чем ложиться спать.

«И не просто сидите на диване и смотрите сериалы - сделайте растяжку и немного подвигайтесь», - говорит диетолог Вандана Шет и обнадеживает, что если голод мучает вас прямо перед сном, спасением станет легкая низкокалорийная закуска.

Слишком много сахара

Избегайте перед сном еды и напитков, содержащих большое количество сахара.

«Избыточное потребление сахара может вызвать у женщин в постменопаузе обильное ночное потоотделение, говорят исследования», - сказала Нэнси З. Фаррелл Аллен, диетолог из Вирджинии.

Острая пища

Может вызвать изжогу, затруднить засыпание и вызвать дискомфорт. Ограничьте или избегайте употребления перед сном перца чили, карри и других "горячих" специй. Часто просыпаться ночью можно и после употребления очень кислых напитков перед сном.

Алкоголь

Бокал вина или рюмка крепкого спиртного на ночь помешают спать качественно. Сон будет неглубокий, с частыми пробуждениями, а обезвоживание может стать причиной головной боли.

«Ограничьте употребление алкоголя вечером 1-2 стандартными порциями и не пейте за несколько часов до сна, чтобы дать вашему организму возможность переработать напиток», - сказала Фаррелл Аллен.

Слишком много жидкости

Употребление большого количества жидкости вечером может увеличить частоту мочеиспускания, что приведет к пробуждению в ночное время.

Лишний вес

Избыточная масса тела может увеличить риск апноэ во сне (кратковременной остановки дыхания - Ред.), что может нарушить сон.

У тех, кто имеет недостаток веса, тоже могут наблюдаться нарушения сна. «Люди с анорексией или булимией, у которых очень низкий вес, часто имеют фрагментированный сон, похожий на бессонницу», - говорит диетолог.