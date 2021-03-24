Не шепчите и напевайте себе под нос. Рекомендации ВОЗ по восстановлению речи и глотания после ИВЛ

Не шепчите и напевайте себе под нос. Рекомендации ВОЗ по восстановлению речи и глотания после ИВЛ17:37, 25.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
После ИВЛ многим приходится едва ли не заново учиться говорить и глотать. Чтобы вернуть голос, эксперты ВОЗ советуют пытаться напевать и не говорить шепотом, а вот восстанавливать глотательную функцию лучше молча.
После искуственной вентиляции легких пациенты могут жаловаться на проблемы с голосом: он становится хриплым или слабым, некоторые не могут долго говорить. В «Рекомендациях для поддержки самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19» эксперты объяснили, как поэтапно восстановить голос:
- Продолжайте говорить, когда это не доставляет больших неудобств. Если во время разговора вы почувствовали усталость, то обязательно сделайте перерыв;
- Не напрягайте голос: не шепчите, так как это может навредить голосовым связкам. Постарайтесь не повышать голос и не кричать;
- Делайте паузы для отдыха. Если в процессе разговора вы испытывает одышку, то сделайте паузу, спокойно сядьте и сосредоточьтесь на правильном дыхании. Попробуйте заняться специальными дыхательными практиками. Делайте упражнения до тех пор, пока не почувствуете, что готовы продолжить разговор;
- Попробуйте напевать что-то себе под нос - это поможет при восстановлении голоса, при этом вы не будете перенапрягать голосовые связки;
- Чтобы голос быстрее восстановился, в течение дня пейте теплую воду маленькими глотками.
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Некоторым пациентам после инвазивной респираторной поддержки (искусственная вентиляция легких с введением интубационной трубки) тяжело жевать и глотать. Это происходит из-за ослабления глотательных мышц. Чтобы быстрее восстановиться, соблюдайте следующие рекомендации:
- Сидите прямо, когда вы едите или пьете. Никогда не ешьте и не пейте в положении лежа;
- Оставайтесь в вертикальном положении (сидя, стоя) в течение 30 минут после еды;
- Пробуйте продукты различной консистенции (жидкие, мягкие, твердые, мелко нарезанные и т.д.), чтобы выяснить, что именно вам легче глотать. Возможно, сначала лучше выбирать мягкую, гладкую и влажную пищу или нарезать твердую на очень маленькие кусочки;
- Сосредоточьтесь на еде, не отвлекайтесь на разговоры или телевизор. Старайтесь есть в тихом месте;
- Во время еды не торопитесь. Откусывайте небольшие кусочки и тщательно их прожевывайте. Во время еды пейте маленькими глоточками;
- Не кладите в рот следующую порцию, если вы еще не проглотили предыдущую;
- Если обычный режим питания стал для вас затруднительным или утомительным, ешьте меньше, но чаще;
- Если вы начинаете кашлять или испытывать одышку во время обеда, сделайте перерыв.
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© Доктор Питер
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